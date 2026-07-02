Money Maker
By CzechCrunch
Ondřej Holzman a Luboš Kreč z CzechCrunche zpovídají tváře moderního českého byznysu. Ponořte se do příběhů a zkušeností lidí, kteří hýbou českou i globální scénou, a čerpejte aktuální trendy, inspiraci a investiční tipy. Money Maker je podcast a konference serveru CzechCrunch, kde se potkává to nejlepší z českého byznysu a inovací.
Neuměl jazyk, přesto odjel do Španělska. Už tam prodal byty za miliardu
Začínal jako číšník a coby zaměstnanec byl i u rozjezdu Seznamu. Pak se ale rozhodl odjet do Španělska, kde už žije a podniká 14 let. Radek Řezáč ročně prodá investorům hlavně z Česka desítky apartmánů v okolí Malagy, zároveň se tam o řadu nemovitostí stará. Na sociálních sítích ho ke všemu sledují desítky tisíc lidí.
V rozhovoru se dále dozvíte:
🟢 Jak výnosné investice do rekreačních nemovitostí mohou být?
🟢 Proč není dobré kupovat nemovitost na pláži?
🟢 Kdo si nemovitosti v Malaze a okolí vlastně kupuje?
🟢 A proč jezdí odpočívat až na Zanzibar?
00:00:00 Začínáme
00:07:32 Proč Španělsko?
00:14:19 Od pronájmu k prodeji
00:24:28 Co si před koupí rozmyslet?
00:30:27 „Bydlet na pláži není žádná výhra.“
00:39:31 Zhodnocení nemovitosti
00:44:48 „Prodávám zážitky.“
00:51:37 Je ještě Španělsko autentické?
00:59:02 Náhradní plán: Zanzibar
Ustál pád na dno a prokázal velkou cílevědomost. Síla je v disciplíně, říká brankář Antonín Kinský
Brankář Antonín Kinský je jednou z nejpozoruhodnějších postav tuzemského profesionálního sportu, která v době reprezentačního zmaru ukazuje úspěšnou tvář českého fotbalu. Vždyť tři roky nazpět nastupoval za druholigový Vyškov a teď podepsal nový kontrakt s londýnským Tottenhamem za desítky milionů korun. Ovšem ještě na přelomu jara a zimy byl tamtéž na odpis a pomýšlel na odchod. Jeho příběh je zkrátka plný pádů a vzestupů. „Vždycky jsem měl jasný cíl a disciplínu,“ shrnuje svou cestu třiadvacetiletý gólman v podcastu Money Maker.
V rozhovoru se dále dozvíte:
🟢 Proč dal týmu přednost před reprezentací?
🟢 Jak smýšlí o českém fotbalu?
🟢 Jakou roli v jeho životě hraje otec?
🟢 A čem se liší zázemí zahraničních klubů od těch českých?
00:00:00 Prodloužení smlouvy v Tottenhamu
00:06:45 Splněný dětský sen
00:16:35 Slavia vs. Tottenham
00:25:28 Rok na lavičce
00:38:07 „Kvůli Mistrovství světa nevstávám.“
00:42:00 Je český fotbal v kondici?
00:50:34 Koučink a fotbal jako byznys
00:56:58 „Investuju hlavně do sebe.“
Akcie SpaceX? Koukáme na ně, asi je koupíme, i když to je nesmysl, říkají Semotan s Kejlou
Světem investic v posledních týdnech hýbala jediná věc: vstup SpaceX na burzu. V podstatě se tomu nedalo vyhnout. Nebo snad ano? „O tom IPO jsme vůbec neuvažovali. Když se na to podíváte čistě analytickým mozkem, je to prostě nesmysl. Teď se ale bude cena korigovat,“ prohlásil v nové epizodě podcastu Money Maker Hedge jeho pravidelný host Filip Kejla ze společnosti Next Wealth. A Michal Semotan ze skupiny J&T jej doplnil: „Člověk si tam kupuje budoucnost.“ A protože ani jeden z nich nechtějí stran budoucnosti nic podcenit, zvažují, že akcii s označením SPCX do svých portfolií přidají.
V rozhovoru se dále dozvíte:
🟢 Vstoupí jako první na burzu OpenAI nebo Anthropic?
🟢 Byl vstup české zbrojařské skupiny CSG na burzu unáhlený?
🟢 Schyluje se k zestátnení ČEZu?
🟢 A proč se investorům nelíbí chytré brýle od Snapchatu?
00:00:00 Začínáme
00:01:28 IPO SpaceX
00:08:14 Anthropic jako vítěz AI revoluce
00:13:24 Síla retailu
00:19:36 OpenAI nebo Anthropic?
00:30:49 Indexy a dluhopisy
00:38:05 Zestátnění ČEZu
00:40:39 CSG a Allwyn
00:49:33 Je Ferrari Luce krok vedle?
01:00:54 Nová éra Applu
01:03:17 Automobilky a Green Deal
Tomáš Čupr otevřeně o AI: Kdyby nepřišla, hrozilo, že vyhořím. Změní úplně všechno
Tomáš Čupr se netají tím, že je hodně ponořený do světa umělé inteligence. Ostatně vedle Rohlíku začal budovat také nový startup Duvo, který právě s AI transformací jiným podnikům pomáhá. V novém díle podcastu Money Maker nyní detailně popsal, jak o AI přemýšlí, jak ji používá, jak ji zapojuje do svého byznysu i kam podle něj posune celé lidstvo.
V rozhovoru se dále dozvíte:
🟢 V čem Čupra inspirovalo Silicon Valley při jeho poslední návštěvě?
🟢 Jak vnímá uzavření nejvýkonnějšího jazykového modelu Fable od Anthropicu?
🟢 Co všechno změní v lidských životech a kariérách AI agenti?
🟢 A jak se v implementaci umělé inteligence posouvá Rohlík?
00:00:00 Začínáme
00:07:40 Budoucnost je v hlase
00:12:34 Zrušení AI modelu Fable
00:22:21 Co dělá Duvo?
00:34:12 Intelektuálně zajímavý problém
00:38:06 „Dostat AI do Rohlíku byl boj.“
00:44:56 Technology first
00:54:34 Duvo jako globální byznys
00:57:46 „Build for agents as well as humans.“
01:09:30 Kam až AI agenty pustíme?
Ráno 150 kliků, k obědu 50 pilulek. Zkouším, co funguje, říká majitel Brainmarketu
K obědu spolyká několik desítek pilulek s vitamíny a výživovými doplňky, většinu dne ale hladoví, striktně si hlídá spánek a po probuzení dělá 150 kliků… Jiří Votava tématem longevity a péče o zdraví doslova žije. E-shop BrainMarket, který založil a vlastní, totiž loni poprvé utržil miliardu a v hrubé ziskovosti překonal 120 milionů korun. A letos chce dál růst, expanduje do světa i do kamenných poboček.
V rozhovoru se dále dozvíte:
🟢 Jaké byly Votavovy podnikatelské začátky.
🟢 Proč je pro české e-shopy tak těžké prorazit na německém trhu.
🟢 V čem přísná evropská legislativa nahrává americké konkurenci.
🟢 A nad jakým dalším projektem nyní Votava přemýšlí.
00:00:00 Začínáme
00:08:37 „Pomáhat lidem překonávat hranice.“
00:14:32 Studium IT, čištění koberců a seznamka v Norsku
00:25:17 Všechny karty na BrainMarket
00:30:49 Jak se v doplňcích vyznat?
00:38:58 Nejčastější chyby
00:44:20 Co všechno BrainMarket nabízí?
00:49:13 Elon Musk jako vzor
00:52:17 Předání exekutivy a další plány
00:56:57 Krevní testy a telemedicína
Můj mozek funguje jinak, práce s AI mi vyhovuje, rozumíme si, říká Oliver Dlouhý
Vyhledávač letenek Kiwi.com je zpět v plné síle! V novém dílu podcastu Money Maker zakladatel a šéf firmy Oliver Dlouhý otevřeně popisuje, jak firmu po náročných letech opět stabilizoval, proč kompletně změnil byznys model a jak mu v tom pomáhá umělá inteligence.
V rozhovoru se dozvíte:
🟢 Jak firma dosáhla zisku EBITDA přes 30 milionů eur a kam míří dál.
🟢 Co všechno ve firmě převzala umělá inteligence.
🟢 V čem Oliver Dlouhý není dobrý a proč předal operativní řízení firmy.
🟢 Jak vypadaly jeho podnikatelské začátky a proč se nyní podílí na vzniku pivovaru v Jindřichově Hradci.
Pusťte si celý rozhovor!
00:00:00 Začínáme
00:04:43 Život na malém městě
00:08:11 Jak dnes Kiwi funguje?
00:16:24 Founder vs. CEO
00:22:18 Restrukturalizace a AI
00:30:14 Hrozba, nebo pomocník?
00:38:14 Pocovidový restart
00:45:53 Posun od Skypickeru
00:51:23 Na čem Kiwi vydělává?
00:54:48 Prodej borůvek a výroba jukeboxů
Chtěla jsem skončit. Ale Dan Křetínský to změnil, říká šéfka AAA Auto
Mezi českými topmanažery je legendou, a nejen proto, že kraluje byznysu, který je zpravidla mužskou disciplínou: Karolína Topolová je už bezmála 14 let šéfkou a hlavní tváří skupiny Aures, do níž patří síť autobazarů AAA Auto. Ve firmě navíc pracuje tři dekády a zažila toho opravdu hodně – úzce spolupracovala s jejím zakladatelem Anthony Dennym, byla u toho, když společnost vstoupila na burzu i z ní odešla a skončila v rukou polských investorů, a loni ji kormidlovala dalším prodejem. „Když nás koupil Daniel Křetínský, vlilo mi to novou krev do žil. Předtím jsem už plánovala odchod,“ přiznává Topolová v nové epizodě podcastu Money Maker.
V rozhovoru ale přišla řeč nejen na to, jak velký prodejce vlastně síť autobazarů AAA Auto je a jakou technologickou proměnou prochází, ale i jak ona sama vnímá svou manažerskou roli a jak se jí daří ji kloubit s rodinným životem. Karolína Topolová totiž otevřeně hovořila i o tom, jak její pohled na kariéru proměnilo narození dcery, jak se do jejího profesního vnímání (ne)propisuje blížící se životní jubileum či jak se udržuje v kondici. „Jedna z kontant je, že celoživotně hraju nohejbal,“ popsala například během interview.
00:00:00 Začínáme
00:09:06 Jak jsou dnes „Áčka“ velká?
00:19:11 Byznys rezistentní vůči krizím
00:27:46 Hrozba, nebo příležitost?
00:32:33 Nejprodávanější auta
00:35:18 Práce s lidmi, až pak s auty
00:41:40 „Zaměstnanci se za nás styděli.“
00:47:57 Vstup a výstup z burzy
00:51:14 „Odejít jsem chtěla tisíckrát.“
00:57:09 Balanc mezi prací a rodinou
Jak investovat pro děti? Nic neřešte a vsaďte vše na akcie, radí Petr Žabža
Na kapitálových trzích se Petr Žabža, šéf oddělení investic v Air Bank, pohybuje od 90. let minulého století. Takže na vlastní kůži zažil krach dot.com bubliny z přelomu milénia, velkou finanční krizi let 2008 až 2009 a samozřejmě i covidový šok. A to, co zažíváme dnes v souvislosti s AI mánií, ho nijak nepřekvapuje. „Není to nic výjimečného,“ říká zkušený investor v novém dílu podcastu Money Maker. Na mysli má ovšem jen to, co se děje na burzách, jinak totiž vnímá umělou inteligenci jako revoluci: „Je to tektonická změna.“ I proto by se podle něj Češi měli naučit ještě víc a lépe investovat, aby byli připraveni na budoucnost.
Petr Žabža, který je hodně aktivní i na sociálních sítích, se dlouhodobě věnuje podpoře finanční gramotnosti a vzdělávání veřejnosti v otázkách spojených s nakládáním s penězi. „Zlepšuje se to, ale pořád to není ono,“ říká k tomu, jak dobří investoři Češi a Češky jsou a jak moc rozumí správě financí. Pro ty, kteří už pracují, pak doporučuje budování tzv. permanentního portfolia, která sestává rovnoměrně z akcií, dluhopisů, komodit a hotovosti. A u investic pro děti? „Děti mají mít ze 100 procent akcie. Tam není co řešit,“ odpovídá Žabža rezolutně v Money Makeru.
V podcastu jsme probrali nejen situaci na kapitálových trzích v době konfliktu na Blízkém východě a vzestupu AI, ale i to, jak se lidé mají připravit na penzi, proč je v lidské povaze spíš utrácet než šetřit, jaké triky používají finanční podvodníci na své oběti i o kolik peněz se připraví ti, kdo začnou investovat pozdě.
00:00:00 Začínáme
00:08:15 AI vs. Dot-com bubble
00:13:12 Podcaster není investiční poradce
00:16:30 „Finanční gramotnost je pořád nízká.“
00:22:24 Spoření na důchod
00:29:24 „Nejdůležitější je začít brzo.“
00:40:27 Zdravě rozložené portfolio
00:46:15 Dává dnes hypotéka smysl?
00:49:10 Státní dluhopisy
00:52:30 „Dětem jedině akcie.“
00:55:14 Ezo finanční hojnost
Bohemku klidně prodáme, ale ne za každou cenu, říká Darek Jakubowicz
Rodina Jakubowiczových předběhla české byznysové trendy o dvě dekády – zatímco Pavel Tykač, Karel Pražák, Ondřej Kania nebo Michal Strnad objevili kouzlo vlastnictví fotbalového klubu až relativně nedávno, majitelé multimiliardové společnosti Barvy a laky Hostivař ovládají pražské Bohemians 1905 už dvacet let. „Souhrnně jsme tam utratili 300 milionů. Všechno to byly naše peníze,“ popisuje v nejnovějším dílu podcastu Money Maker šéf klubu, šestatřicetiletý Darek Jakubowicz. A obratem dodává, že vyhlížejí příchod nového investora: „Nelpíme na tom, abychom v Bohemce pokračovali.“
Legendární klub se silnou fanouškovskou základnou totiž čekají obří výdaje – Jakubowiczovi se zavázali k rozsáhlé přestavbě vršovického stadionu známého jako Ďolíček, zároveň nabídli městu, že od něj arénu odkoupí. V součtu jde o výdaje v řádu vyšších stovek milionů korun. „Pokud se žádný zájemce nenajde, jsme ale připraveni to financovat nadále sami,“ zdůrazňuje Darek Jakubowicz, který stojí v čele Bohemians 1905 už přes 10 let. O tom všem byla v Money Makeru řeč. A také o tom, jak se coby absolvent prestižních škol sžil s bafuňářským prostředím, jak se s nástupem miliardářů změnily poměry ve fotbale, jak je brzdí povolovací procesy v Praze či jaké mají sportovní ambice do nejbližších let.
00:00 Začínáme
06:35 Je Bohemka na prodej?
13:32 Rodinný miliardový byznys
14:40 Odkoupení Ďolíčku
18:54 Od vyšívání k fotbalu
26:35 Rekonstrukce a fanoušci
32:53 Rozpočet
38:45 Jak bude vypadat nový Ďolíček?
45:10 „Do byznysu mě táta nikdy netlačil.“
52:51 Fotbalový vzor a uplynulá sezona
Miliardový deal bratrů z Vimperku: Začínali s cédéčky v obýváku, teď je koupil americký cyklogigant
Velkých technologických prodejů na české byznysové scéně moc není. Jeden se ale odehrál před pár dny – americký jednorožec, tedy firma s hodnotou přes miliardu dolarů, Zwift koupil českou cyklistickou aplikaci Rouvy. Tu sice většinově ovládala skupina Pale Fire Capital kolem Jana Barty a Dušana Šenkypla, klíčovými postavami celého příběhu jsou ale bratři Petr a Jiří Samkovi. Rouvy před 20 lety založili, celou dobu jej budovali, spoluvlastnili a dodnes v něm působí: Petr jako CEO a Jiří jako šéf výzkumu. „A budeme v tom pokračovat dál, nikam neodcházíme, jen budeme ještě silnější. I značka Rouvy zůstává,“ říkají v nejnovějším dílu podcastu Money Maker.
Kořeny populární aplikace, která má po světě miliony uživatelů a která v posledních letech pohltila své menší konkurenty z Austrálie či Španělska, jsou v jihočeském Vimperku. Tam oba bratři dosud žijí a do Prahy, kde tluče byznysové srdce Rouvy, jen dojíždí (někdy i na kole). „Hodně jsme si to odpracovali a kluci z PFC nám také extrémně pomohli,“ líčí v podcastu Petr Samek, jak se povedlo z města v podhůří Šumavy postavit sportovní fenomén, který znají cyklisté v západní Evropě i v USA. V rozhovoru bratři detailně popisují motivace pro spojení se Zwiftem, spolupráci s Janem Bartou a spol., okolnosti vzniku Rouvy i další plány do budoucna.
00:00 Začínáme
06:23 Z Vimperka na jednorožce
11:12 Rouvy vs. Zwift
18:00 Jak funguje indoor cycling?
26:23 Začátky a první prototyp
32:17 Sportovní časomíra jako zdroj kapitálu
37:44 „Cíl byl tisíc krabic.“
42:52 První investor a největší přešlapy
51:07 Nabídka od Zwiftu a další plány
Nájmy narazily na strop. Hrozí realitnímu trhu náraz do zdi?
Přibývá zpráv o tom, že ceny nájemného se na mnoha místech Česka dostaly k pomyslnému stropu. A že jejich růst buď zpomaluje, nebo se úplně zastavil. Některé regiony už dokonce hlásí mírné zlevňování. Pro – mezi Čechy mimořádně oblíbený – příběh o tom, jak jsou nemovitosti báječná investice, to může být vážný problém. A nejde jen o to. „Značná inzertní aktivita developerů mi říká, že dění na trh má k ideálu daleko,” upozorňuje v realitní sérii podcastu Money Maker Hedge jeho pravidelný host Marek Cifr, známý na sítích jako Nákupčí nemovitostí.
Realitní trh se poslední dva roky nacházel v pomyslném laufu, jenže ten začíná zpomalovat a dostávat trhliny. Kvůli konfliktu na Blízkém východě začaly růst hypoteční úroky, Česká národní banka zpřísnila podmínky pro úvěry na investiční nemovitosti, sílí obavy z návratu inflace, navíc růst mezd je pomalejší než růst cen nájmů, o cenách nemovitostí ani nemluvě. Jak si v takové situaci dobře vybrat? Jak o nemovitostech přemýšlet? Jaká kritéria sledovat, když si chci koupit byt v městě, které dobře neznám? A nehrozí českému nemovitostnímu trhu náraz do zdi? To všechno jsme s Markem Cifrem probrali v nejnovějšímu dílu podcastu Money Maker Hedge.
00:00:00 Začínáme
00:03:39 Klesající ceny nájmů
00:10:11 Má ještě smysl koupit investiční byt?
00:13:39 Výběr lokality
00:21:10 Je o developerské projekty stále zájem?
00:29:13 Na co si dát u novostaveb pozor
00:34:48 Koupě bytu k bydlení
00:42:55 Investiční kurzy? Spíš podvodná schémata
00:48:08 Nemovitosti v Dubaji
00:51:32 A co Španělsko?
Najde chybu dřív než hacker. Český vědec o hrozbě AI a opravě internetu
Společnost Anthropic vyděsila v minulých dnech svět svým jazykovým model Mythos, který dokázal nacházet, ale potenciálně i sám napadat skryté bezpečnostní díry v klíčových počítačových systémech, jako jsou Windows. Jen se tím potvrdilo, že umělá inteligence skýtá nejen velké příležitosti, ale i nezměrná rizika. Využitím AI v kyberbezpečnosti se zabývá i český startup Aisle, který předloni založil bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček spolu s předním počítačovým vědcem Stanislavem Fortem. Ten v minulosti působil jak v Anthropicu, tak v DeepMind od Googlu. „To, co objevil Mythos, by náš systém při správném dotazu zvládl také,” říká Fort v podcastu Money Maker.
Fort je jedním z českých expertů, který měl možnost poznat AI boom v Silicon Valley na vlastní kůži, působil v několika tamních firmách, které v oboru aktuálně udávají tempo. V rozhovoru v podcastu Money Maker popisuje nejen to, na čem s Vlčkem a spol. pracují, ale i vyhlídky například v akademické sféře. „Umělá inteligence nahrazuje práci studentů a juniorních výzkumníků v týmech, zásadně ji urychluje,” tvrdí Fort s tím, že dopady AI na společnost budou enormní. On ale, dodává, zůstává technologickým optimistou.
00:00:00 Způsobí Mythos revoluci?
00:08:17 Budoucnost kyberbezpečnosti
00:14:23 Startup AISLE
00:19:31 Implementace AI do vědy
00:30:34 OpenAI vs. Anthropic
00:33:48 Nastal čas začít se obávat?
00:40:56 „Chtěl jsem se věnovat černým dírám.“
00:44:20 Studium na Cambridge a Stanfordu
00:47:39 Cesta z vědy do byznysu
00:55:11 Může Česko konkurovat světu?
Koupil dům v Řecku za dva miliony a tisícům lidí pomáhá s výběrem
Jeho newsletter 11houses, v němž každý týden posílá jedenáct tipů na levné a zajímavé nemovitosti v zahraničí, čtou desítky tisíc lidí. Filip Molčan s ním začal, když si sám chtěl s rodinou nějaké bydlení v cizině pořídit – a pokračuje dodnes, kdy už mají domeček v Řecku. „Nevnímáme to ale primárně jako investici, chceme tam žít,“ upozorňuje v podcastu Money Maker s tím, že se svou softwarovou firmou Good Sailors, která je dnes součástí skupiny M2C, už dřív koupili také apartmán v Chorvatsku. Ten ale nyní prodávají: „Byl to firemní benefit, svou roli už splnil. A teď na něm budeme mít i příjemné finanční zhodnocení.“
Ačkoli je v poslední době Filip Molčan širší veřejnosti známý právě prostřednictvím svých newsletterů (vydává kromě 11houses také Zprávy z lesa) a skrze téma zahraničních realit, ve startupové a technologické komunitě jde o uznávanou a řadou projektů prověřenou figuru. Byl například jedním z prvních českých IT podnikatelů, kteří se vydali na zkušenou do Silicon Valley, pomáhal s podporou open-source řešení v české veřejné správě, s Good Sailors získal řadu cen za zaměstnávání a pomoc lidem s handicapem. „Sám jsem se jako dítě svým způsobem neměl narodit, maminka v těhotenství onemocněla. Tak se to snažím vracet,“ říká v podcastu.
00:00 Začínáme
05:23 Dům pro život, ne dovolenou
10:34 Život mezi Doubicí a Peloponésem
14:53 Nákup nemovitosti v zahraničí
23:04 Kolik stojí dům v Řecku?
28:03 Na co si dát při výběru pozor
30:56 Začátky sociálního podnikání
39:10 Good Sailors
44:24 Dobrovolný ranger a krize středního věku
47:36 „Neměl jsem se narodit.“
51:02 Povrchnost Silicon Valley
Bude mu 62, firmu řídí 36 let a poprvé vydělal miliardu. Důchod? Až najdu někoho lepšího
Svou softwarovou firmu založil v Brně už v roce 1990. V jejím čele stojí celých šestatřicet let, během kterých se několikrát přejmenovala, spojila se se silnými investory a pohltila spoustu konkurentů po celé Evropě. Ale především masivně vyrostla a teď poprvé vydělala miliardu. Její zakladatel se jmenuje Martin Cígler, dnes stojí v čele obřího IT byznysu Seyfor a do důchodu se rozhodně nechystá. Maximálně si jede na pár týdnů vypnout hlavu. „Brainwashing je pro top manažery fakt důležitá věc,“ vysvětluje svůj přístup v podcastu Money Maker.
Celý život v jedné firmě je pro řadu lidí jistě nepředstavitelná věc. Martin Cígler se ale pořád baví. Jednak proto, že když je potřeba, trochu si promění svou náplň práce, a hlavně ho může neustále těšit velký růst. „Považuju to za malý zázrak,“ usmívá se Cígler. Za loňský rok reportuje tržby kolem 5,7 miliardy korun, ale ještě důležitější je pro něj růst ziskovosti. A jaký je jeho osobní recept? „Hodně deleguju a šikovné kolegy vytahuju nahoru,“ říká muž, který předloni oslavil šedesátku.
00:00:00 Začínáme
00:06:44 „Do důchodu se nechystám.”
00:15:24 Miliardový zisk a zahraniční trhy
00:25:01 Chystá se Seyfor na burzu?
00:31:09 Firemní a produktová integrace
00:41:58 „Jsem poker player.“
00:47:15 Windows, cloud a AI
00:51:58 Pozice budoucnosti? Pastevec AI agentů
Úrok na hypotéce 5 procent? To bude brzy fér, říká expert
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Válka na Blízkém východě sice poutá nejvíc pozornosti k rostoucím cenám pohonných hmot, ale vzhůru v tichosti letí i bankovní úroky. A jestliže na přelomu roku šlo sehnat hypotéku se sazbou kolem 4,3 procenta, nyní už se blíží pěti procentům a nejspíš bude ještě hůř. „Intenzita a rychlost zvyšování sazeb je opravdu velká,“ upozornil v nejnovějším dílu podcastu Money Maker generální ředitel skupiny Gepard Finance a známý expert na hypotéky Tomáš Rusňák. A doplnil, že refinancování letos čeká desítky tisíc domácností, kterým skončí extrémně nízké sazby z let 2021 a 2022. „Éra levných peněz skončila, pod hranici tří, čtyř procent, se jen tak nepodíváme,“ dodal.
V rozhovoru zároveň upozornil, jaké změny nastanou 1. dubna, od kdy Česká národní banka zavádí přísnější pravidla na nákup investičních nemovitostí. Podle Rusňáka ale k zásadní změně na trhu nedojde, protože většina lidí, kteří si kupují třetí a další byt tak nezřídka činí v hotovosti: „Převis poptávky nad nabídkou je tak velký, že neočekávám zásadní změny.“ A zároveň tvrdě zkritizoval své kolegy z branže finančních poradců a zprostředkovatelů: „Kvalitních je jen pár set z celkových dvaceti tisíc lidí, kteří se tomu věnují a mají aspoň nějakou licenci.“
00:00:00 Začínáme
00:09:38 Zvyšování úrokových sazeb
00:17:11 Je správný čas refinancovat?
00:22:34 Vliv geopolitiky na hypotéky
00:27:14 Kde se budou sazby pohybovat?
00:34:35 Výběr hypotéky i poradce
00:45:43 Posuzování příjmu v bankách
00:54:00 Jsou OSVČ znevýhodněni?
00:55:49 Nebezpečné investiční skupiny
01:00:58 Kam směřuje realitní trh?
Válka dopadne na všechny. Bude dráž, porostou úroky, džin je z lahve venku, říká ekonom
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Válka v Íránu a okolí sice trvá jen pár týdnů, ale téměř jistě ovlivní světovou a samozřejmě i českou ekonomiku minimálně na mnoho měsíců dopředu. „Džin už byl vypuštěn z lahve,“ říká v podcastu Money Maker ekonom Tomáš Dvořák z londýnské poradenské společnosti Oxford Economics. Podle jeho propočtů konflikt na Blízkém východě připraví tuzemské hospodářství už letos minimálně o několik desetin procenta růstu. „Drahá ropa, jejíž cena bude klesat mnohem pomaleji, než jak vystoupala, se propíše všude,“ varuje s tím, že inflace by se mohla vyšplhat až k pěti procentům.
Podle Tomáše Dvořáka, který studoval mimo jiné na univerzitě ve skotském Glasgow, je aktuální dění v okolí Hormuzského průlivu další v řadě špatných zpráv pro Evropu. „Bohužel to je symptomatické pro dobu, ve které žijeme,“ popisuje a dodává, že svět ustupuje z globalizace, jednotlivé mocenské bloky se spíše uzavírají do sebe a jedna krize následuje druhou. Zároveň to je ale podle něj další příležitost, aby se Evropa rychleji postavila na vlastní nohy a zbavila závislosti na nespolehlivých partnerech.
V rozhovoru došlo ale i na to, jak moc hospodářská politika nové vlády Andreje Babiše může Česko posunout, resp. zbrzdit, v čem se můžeme inspirovat u Poláků, že obnovitelné zdroje a green deal dostávají s íránským konfliktem nový smysl nebo centrální banky čeká dilema s tím, kdy a jak začnou zase zvedat základní úrokové sazby.
00:00 Začínáme
02:53 Růst české ekonomiky
05:54 Kam se pohnou úrokové sazby?
08:34 Benzinky jako první ukazatel zdražování
13:55 Závislost na nestabilních režimech
18:14 Jak je na tom Evropa?
29:56 Green Deal a ETS
32:54 Investice do obrany
36:56 Hospodářská strategie vs. programové prohlášení
44:52 Časté inflační šoky
47:24 „Průmysl je zase sexy.“
Nvidia na vrcholu, ČEZ v rukou politiků a hrozba v Íránu. Kam teď poslat peníze?
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Rok 2026 sice ještě není ani ve své čtvrtině, ale na burzách je hodně živo – začalo to armagedonem akcií firem, které nabízí svůj software za předplatné, a teď přišla válka s Íránem, která vyhnala vzhůru mimo jiné ceny ropy. „Je třeba to detailně sledovat, jsme ve střehu,“ řekl v nejnovějším dílu podcastu Money Maker Hedge investor Filip Kejla z Next Wealth. A popsal, jak s kolegy průběžně ladí portfolia svých klientů, aby byla co nejodolnější. Michal Semotan z J&T pak doplnil, že pozoruhodné je i dění v Praze: „Docela věřím, že dojde k zestátnění aspoň části ČEZu.“
Debaty o tom, jak to bude dál s energetickým molochem, jsou totiž aktuálně velmi vzrušené – vláda Andreje Babiše se nijak netají, že by to udělat chtěla, a hodně se do toho vložil i miliardář Pavel Tykač, který oznámil, že v ČEZ drží několikaprocentní podíl. „Tlak roste,“ řekl Semotan a následně popsal i to, jak by takový krok ovlivnil kondici pražské burzy. Bylo toho ale mnohem víc, co s Filipem Kejlou ve studiu CzechCrunche zhodnotili: kromě ČEZu a války v Íránu došlo na dění kolem Nvidie, na propouštění v technologických firmách, na burzovní emise OpenAI, Anthropicu či SpaceX či na vývoj hodnoty indexu S&P 500.
Tento podcast slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji. Investování na kapitálových trzích nese riziko a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí si proveďte vlastní analýzu nebo se poraďte s licencovaným investičním poradcem.
00:00:00 Začínáme
00:04:32 Big Tech a americký dolar
00:15:26 Důsledky útoku na Írán
00:22:47 Čím zalepit slabá místa v portfoliu?
00:25:32 Nástup AI a propouštění ve firmách
00:33:15 Ceny ropy
00:41:44 Kdo z AI hráčů vstoupí na burzu?
00:52:11 Podstřelená cena ČEZu
00:57:02 Začarovaný kruh
Byt u Vltavy za 500 tisíc za metr? Jan Fidler o pražské bytové tragédii a odchodu z Česka
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Jan Fidler není typický developer. Ani nestaví typické domy – se svým byznysovým partnerem Petrem Němcem a dvorním architektem Stanislavem Fialou dali Praze oceňovaný komplex Drn, přestavěný Šporkovský palác či bytový dům Komunardů 35. Má i velkou stavební firmu, golfový areál na jihu Čech nebo podíl v populární hospodě U Matěje. A také má silné názory – hlavně na českou byrokracii. „S Českem jsme skončili,“ říká v podcastu Money Maker s tím, že posledním projektem, který tu chtějí dotáhnout, je rozsáhlá zástavba na Smíchově u Vltavy nazvaná Šemíkův břeh.
Investiční skupina Sebre, kterou Fidler s Němcem vlastní napůl, se chce soustředit na development v Bělehradě či v Londýně, kde je také aktivní. A právě o tom, proč zrovna tam, se Jan Fidler rozpovídal v Money Makeru. Během rozhovoru tvrdě kritizoval zdejší památkáře či aktivistické skupiny, které blokují zástavbu v městech. Kromě toho ale popsal i své další byznysové plány nebo shrnul, jak se z kluka, který vyrůstal v paneláku, vypracoval na jednoho z nejbohatších lidí Česka.
00:00:00 Začínáme
00:07:48 Filmové ateliéry v Bělehradu
00:19:11 „Praha je tragédie, Čechy opouštíme.“
00:29:58 Boje s politiky a občanskou společností
00:51:52 Developerský byznys
01:00:30 Kolik si developeři vydělají?
01:09:10 „Stadiony by měly stát v centrech.“
01:13:34 Restaurace U Matěje a Červený Jelen
01:25:20 Partnerství s Petrem Němcem
Táňa le Moigne o odchodu z Googlu, obnově zahrady, AI startupu i odemykání potenciálu Česka
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Jsou to přesně dva roky, co Taťána le Moigne skončila po 18 letech v čele českého Googlu. Dáma, která po dvě dekády stála v první linii tuzemského byznysu a patřila k nejvlivnějším ženám, měla náhle prázdný kalendář. „Potřebovala jsem zvolnit,“ říká v nejnovějším dílu podcastu Money Maker. V něm otevřeně popisuje, jak o své kariéře přemýšlí, čím se inspirovala i jak se udržuje mentální a fyzicky fit. Také v něm ale odhaluje, čemu se aktuálně nejvíc věnuje – obnově areálu bývalého rodinného zahradnictví v Klánovicích, startupu inTouch, který vede její manžel Vassili, nebo organizaci Inspire & Impact.
Společnost InTouch, do které investovala mimo jiné Simona Kijonková prostřednictvím svého fondu JSK Investments, využívá umělou inteligenci pro zlepšení života stárnoucích a osamělých lidí: vyvinula pro ně digitální společnici Mary, se kterou si mohou prostřednictvím telefonu povídat. Vedle toho se ale Taťána le Moigne nadále hodně věnuje také podpoře žen a jejich zapojování nejen do veřejného života. Je klíčovou postavou organizace Inspire & Impact Network. „Pomáháme Česku využít ohromný potenciál žen,“ říká le Moigne v Money Makeru.
00:00:00 Začínáme
00:10:43 První zaměstnankyní v českém Googlu
00:15:18 Sabatikl a odchod
00:24:08 Lukrativní nabídky
00:26:17 Energy management a wellbeeing
00:39:50 Diverzita jako důležitý element týmu
00:44:14 Lidé, kteří mění svět a AI nástroje
00:50:56 Startup inTouch.family
01:03:20 Cesta ke kořenům a rodinný příběh
01:09:00 Nevyužitý talent a potenciál
Dělá z lidí milionáře. Vybudoval miliardový startup a část rozdá zaměstnancům
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V Londýně vystudoval filozofii, ale rodinný hotelový byznys ho přitáhl k vlastnímu podnikání. Dnes je z Richarda Valtra zakladatel nejhodnotnějšího českého startupu, jehož hodnota vyrostla na 2,5 miliardy dolarů, což více než 50 miliard korun. Je to podle něj štempl, že v oboru hotelových systémů patří k největším světovým hráčům. Jedinečný je navíc startup Mews také v tom, že mnoho miliard z hodnoty firmy náleží zaměstnancům. „Tím, co děláme, se snažím v Česku vytvořit několik milionářů. Přijde mi to morálně správné,“ popisuje svou filozofii Valtr.
Při takovém růstu logicky přichází otázka, co může být dál. O prodeji ale Richard Valtr nepřemýšlí, spíš si už kreslí, jak může být jeho firma minimálně desetkrát větší. A ideálně chce skoupit všechny kolem. „Myslím si, že někdo, kdo staví byznys na to, aby se prodal, nestaví opravdový byznys,“ říká v podcastu Money Maker, ve kterém probíráme i to, díky čemu startup Mews uspěl v konzervativním hotelovém prostředí, proč ho kopíruje konkurence i jak vypadá budoucnost celého oboru. Lidé z něj nezmizí, ale stále více budou mezi sebou komunikovat AI agenti.
00:00:00 Začínáme
00:03:41 Nejhodnotnější český startup
00:05:32 Hotelový byznys
00:14:26 Akvizice a cesta k IPO
00:22:12 „Krátkodobé investory odmítáme.“
00:31:19 Zaměstnanecké akcie
00:40:55 Pomáhá v hotelnictví AI?
00:55:13 „Hotelů je potřeba mnohem víc.“
01:03:31 Dá se obejít Booking?
01:09:33 AI agenti a rezervace
Pro koho hypotéka dává smysl a pro koho už ne? A vyplatí se kupovat byt? Radí duo Cifr & Juran
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Ceny českých nemovitostí, hlavně v Praze a velkých městech, rostou meziročně o deset a víc procent. Čím dál hlasitěji se hovoří o krizi dostupného bydlení, protože vzhůru jdou i nájmy a tempo výstavby ani náhodou neodpovídá poptávce. Tu zásadně ovlivňují investoři a spekulanti. „Situace není dobrá,” upozorňuje v podcastu Money Maker realitní expert Marek Cifr, který je na sociálních sítích známý jako Nákupčí nemovitostí. Právě on se stal spolu se známým investorem a právníkem Kirillem Juranem stálým hostem nové edice naší investiční série Hedge zaměřené na nemovitosti. Ta se bude pravidelně střídat s akciovými vydáními, v nichž vystupují burzovní matadoři Michal Semotan a Filip Kejla.
V prvním dílu nemovitostního Hedge jsme se více podívali na českou posedlost vlastnictvím bydlení, zda a kdy to dává nejen emocionální, ale i finanční smysl. Speciálně ve chvíli, kdy se hypoteční úroky pohybují nad čtyřmi procenty. Kirill Juran v tomto ohledu ale zmínil jeden nečekaný argument – že nákup nemovitosti možná není vždy nejlepší investiční strategie, ale že závazek hypotéky řadě lidí prostě a jednoduše brání v tom peníze promrhat a naletět třeba různým podvodníkům. „Dává jim to určitý řád,” řekl v podcastu.
Tento podcast slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Investování na kapitálových trzích nese riziko a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí si proveďte vlastní analýzu nebo se poraďte s licencovaným investičním poradcem.
00:00:00 Začínáme
00:03:18 Česká posedlost cihlou00:13:22 Proč miliardáři nekupují byty?
00:20:33 Matematika nájmu a hypotéky
00:27:54 Investiční Černý Petr
00:38:31 Blbuvzdorná investice
00:44:26 Kdy má investiční byt smysl?
00:48:01 Jak zdvojnásobit svůj příjem?
00:56:00 Investorské pasti
01:02:17 Vývoj úrokových sazeb
Londýn ho vytrestal, teď jeho akcie letí. Příběh miliardáře z Mostu
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Narodil se v Mostě, a když se chtěl po maturitě osamostatnit, začal prodávat životní pojištění. Brzy ale Martin Vohánka narazil na pohonné hmoty, v 1995 založil společnost Eurowag a začal psát nenápadný byznysový příběh, ze kterého se vyklubal jeden z největších podnikatelských úspěchů polistopadové éry. Je jen málo lidí, kteří svou firmu z Česka dovedli na světovou burzu. S akciemi Eurowagu, který modernizuje kamionovou dopravu, se dnes obchoduje v Londýně a jeho hodnota přesahuje 20 miliard korun. Nebyla to ale vždy jen růžová jízda.
„Představa vstupu na burzu ve mně zrála už dlouhou dobu a byla poměrně romantická,“ vzpomíná v podcastu Money Maker padesátiletý podnikatel Martin Vohánka. Londýn ho ale pořádně vytrestal, akcie Eurowagu se tam dlouho propadaly a na firmu se tak trochu pozapomnělo. Za poslední rok ale akcie vyrostly o více než 80 procent a Vohánka si tak může trochu oddechnout. „Konečně,“ usmívá se šéf firmy, která je největším hráčem v oboru a za poslední roky prošla významnou transformací.
Před šesti lety měl Eurowag jednoho ajťáka, dnes ze dvou tisíc zaměstnanců pracuje v IT téměř polovina. Jak se takové změny řídí, nepřemýšlel Martin Vohánka někdy o tom, že to vzdá nebo že místo sebe někoho najme, a jak dokáže svůj život dělit mezi neúprosný byznysový život a filantropické aktivity s celospolečenským přesahem? O to všem se bavíme v podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:11:54 Timing is the key
00:21:34 Soužití s investory
00:26:40 Co Eurowag dělá?
00:39:36 „Pustil jsem se do experimentu.“
00:49:50 Z Mostu k miliardové firmě
00:54:04 40 % filantropie, 60 % byznys
01:00:00 Nezastupitelná role občanské společnosti
Česko zase šlape. Chcete vyšší plat? Cesta vede přes Úřad práce
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Do roku 2026 vstupuje česká ekonomika ve skvělé kondici, jedné z nejlepších v celé EU. Je to svého druhu paradox, protože ještě dva roky nazpět se o ní hovořilo jako o nemocném muži Evropy. „Probudily se mimo jiné domácnosti,“ zhodnotil v podcastu Money Maker pozitivní výhled tuzemského hospodářství hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. A David Marek z Deloitte dodal: „HDP by mohlo vyrůst o tři procenta.“ Oba ale zároveň varovali, že jakkoli bezprostřední výhled vypadá dobře, ten vzdálenější – hlavně kvůli vnitropolitické situaci – zůstává spíše zastřený.
Podle Davida Navrátila, který vydává i velmi úspěšný newsletter Peníze, procenta a prosperita, je velkou příležitostí pro český průmysl renesance obranného průmyslu. „To nesmíme propásnout,“ řekl v nejnovější epizodě Money Makeru. David Marek jej pak doplnil, že klíčové ale bude, aby reformou prošlo i české školství a také stavební zákon a trh s nemovitostmi, jehož problémy se mohou přelít i do nálad společnosti.
Témat, o nichž byla v podcastu Money Maker řeč, byla ale celá řada – došlo na srovnání s Polskem, zhodnocení (ne)kroků minulé vlády Petra Fialy, která slibovala reformy, i pohled na možné ekonomické kroky nynějšího kabinetu Andreje Babiše. Oba známí ekonomové dále popsali, co se děje v Německu a jaký dopad by to mohlo mít na Česko, vysvětlili také detailně, proč se nyní ekonomice daří a jak by do toho mohla zasáhnout Česká národní banka.
00:00:00 Začínáme
00:03:54 Česko jako evropský premiant
00:07:58 Snížení úrokových sazeb jako krkolomné cvičení
00:16:20 Začali jsme už utrácet?
00:20:54 Krize bydlení jako rozbuška extrémismu
00:27:39 Nazrůstajcí veřejný dluh
00:34:32 Pozitivní impulsy pro ekonomiku
00:39:56 Proč nám Polsko utíká?
00:45:29 Cesta ke zvýšení příjmu? Úřad práce
00:51:28 Evropa má problém
00:59:32 Promarněné příležitosti české ekonomiky
01:06:42 Naděje pro Česko? Konec války
Češi vsadili na AI mánii a prodali mladičký startup za stamiliony
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Ještě jim nebylo ani pětatřicet let a povedlo se jim to, co zatím v Česku málokomu. Petr Brzek a Martin Ďuriš společně s kolegy vybudovali a úspěšně prodali už dvě firmy. Nejprve postavili nástroj pro lepší spolupráci grafiků a vývojářů. Pak naskočili na vlnu umělé inteligence a doslova za pár měsíců prodali i svůj další nástroj, který tvoří weby bez znalosti programování. Pokaždé přitom inkasovali stovky milionů. „Byla to sázka, která vyšla,“ říkají v podcastu Money Maker.
Petr Brzek a Martin Ďuriš ještě společně s Tomášem Rychlikem spustili startup Macaly teprve loni v květnu. Jejich přístup k takzvanému vibe codingu zafungoval a nakonec došlo k velmi rychlému prodeji. Jak na celý nápad přišli, kdy jim bylo nejhůř a jak se poučili z předchozí projektu Avocode, který prodali na poslední chvíli? A proč je podle nich těžké získat na dobrý nápad dostatek peněz od investorů?
00:00:00 Začínáme
00:08:08 Co je to Macaly?
00:13:10 Ingredience úspěchu
00:24:47 „Buď firma zkrachuje, nebo se prodá.“
00:32:37 Rozjezd Langtailu
00:43:17 Raising peněz v Česku
00:50:06 Co teď s penězma?
00:54:49 Proces prodeje firmy
00:59:39 „360stupňová platforma“
01:03:41 Karavan, akcie a bitcoin
Chcete dokázat velké věci? Teď jde všechno, říká miliardový tvůrce robotů
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Je to jeden z nejinspirativnějších a zároveň nejméně popsaných úspěchů česko-slovenského byznysu. Slovák Ján Žižka se svými kamarády a s pomocí českých investorů vybudoval a za 1,5 miliardy korun prodal společnost Photoneo, která vyvíjí 3D kamery pro průmyslové roboty. Už dřív z ní ale vydělil startup Brightpick, jenž vyrábí rovnou celé roboty a ti dnes pomáhají ve skladech Rohlíku, Dr. Max či e-shopů v USA. „Žijeme ve skvělé době, cítím, že můžeme dokázat cokoli,“ říká v podcastu Money Maker.
Vynálezce a konstruktér, který aktuálně většinu času tráví v texaském Austinu, se ve studiu rozpovídal o tom, jak umělá inteligence mění celé průmyslové obory, proč v továrnách jen tak nebudou masově nasazení humanoidní roboti, že Brigthpick letos v tržbách, jež dosahují stovek milionů korun, překoná svou někdejší matku, co ho naučil pobyt na prestižní univerzitě MIT, i v čem a jak mu pomohli známí čeští podnikatelé v čele s Eduardem Kučerou z Avastu.
00:00:00 Začínáme
00:04:48 Photoneo aneb oko pro robota
00:18:24 Formativní studium na MIT
00:27:11 Mobilní robotika a Brightpick
00:34:12 Robot, kterého mají v Rohlíku a Dr.Max
00:39:09 Pro koho produkt od Brightpicku je?
00:48:13 Výroba v Bratislavě a výhledy do budoucna
00:56:45 Prodej Photoneo
01:02:22 Kdy budeme mít doma humanoidní roboty?
01:12:48 Brightpick Robot k pronájmu
01:20:04 Život v americkém Austinu
Rok 2026 bude pro investory jízda. Na co se zaměřit a čemu se raději vyhnout?
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Nový rok tu máme jen pár dní, ale už teď se dá říct, že je a nejspíš i bude hodně hektický. Venezuela, Írán, Trump… Takže investoři by měli být v pozoru. „Rok 2025 byl těžký rok a 2026 nebude o nic lehčí,“ varuje v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Hedge stálý host pořadu Filip Kejla. Jeho parťák ve studiu Michal Semotan ale připomněl, že z čistě investorského pohledu se loňský rok vydařil paradoxně velmi dobře. A co ho na něm zamrzelo? „Nechal jsem si ujet stříbro a to mě opravdu mrzí,“ přiznal při pohledu na výkon drahého kovu, který minulý rok přidal na ceně 148 procent.
Prudce loni ale nestoupalo jen stříbro, nýbrž i zlato nebo, pro někoho překvapivě, pražská burza. Populární index S&P 500 pak přidal, vyjádřeno v dolarech, zhruba 18 procent. A právě o tom, co loni na burzách fungovalo, co méně a co zklamalo, jsme se bavili v první epizodě Money Makeru Hedge v roce 2026. V něm se ovšem Filip Kejla z Next Wealth a Michal Semotan z J&T investiční společnosti zaměřili také na to, co se dá na trzích očekávat v následujících měsících. Tedy že je mimo jiné třeba počítat s tím, že může přijít i korekce: „Filip to tady zmínil, tři roky za sebou máme ziskový index. Ono to může trvat 4, 5 let, ale pak samozřejmě o to víc ta korekce bude prudší.“
Tento podcast slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Investování na kapitálových trzích nese riziko a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí si proveďte vlastní analýzu nebo se poraďte s licencovaným investičním poradcem.
00:00:00 Highlighty roku 2025
00:08:26 Překvapivé výsledky evropských indexů
00:13:35 Největší hit-and-miss
00:19:33 Předpovědi na 2026
00:24:36 Venezuela, Tchaj-wan a Ukrajina
00:33:49 Technologický souboj mezi Amerikou a Asii
00:40:18 Nvidia a další AI hráči
00:47:02 CSG, Eurowag a Groupon
00:59:08 Jak se dařilo automobilkám?
Odmítli miliardovou nabídku, pak firmu prodali ještě dráž
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Odmítli miliardovou nabídku, aby o pár let později prodali firmu ještě za víc peněz. Ondřej Gazda a Patrik Šimek ukázali, že velký technologický příběh jde vybudovat i mimo záři reflektorů a bez investorů. Automatizační nástroj Integromat vznikal čtyři roky, pak se ale rychle rozjel a dnes ho už pod názvem Make využívají statisíce lidí po celém světě včetně OSN. „Snažíme se nebýt mistři světa a prostě dál děláme svou práci, i když už bychom dávno mohli být v důchodu,“ říkají zakladatelé v podcastu Money Maker.
Oba začínali v herním světě u stříleček jako Unreal Tournament nebo Operace Flashpoint. Pak naskočili na vlnu slevových portálů a díky vlastní potřebě automatizovat administrativu vytvořili software, který nakonec řádově za miliardy korun prodali německé společnosti Celonis. „Když je někdo schopný zdesetinásobit nabídku lusknutím prstu, pochopíte, že jste na něco kápli,“ vzpomíná Patrik Šimek na první nabídky na prodej.
Jaké to je budovat firmu z vlastních peněz a co vás to naučí? Jak probíhalo napínavé vyjednávání o miliardách korun a proč první nabídku odmítli? Co se změnilo po rebrandingu na Make, jak se z šesti zakladatelů stane firma o 380 lidech a proč dnes plánují maximálně na tři měsíce dopředu?
O tom se v novém díle podcastu Money Maker s Ondřejem Holzmanem a Lubošem Krečem baví Ondřej Gazda a Patrik Šimek.
00:00:00 Začínáme
00:07:17 Začátky v herním průmyslu a slevový portál
00:16:48 Čtyři roky vývoje produktu
00:25:25 „Odmítnout nabídku bylo sakra těžký.“
00:35:49 Miliardová nabídka od Celonisu
00:41:05 Co vlastně Make dělá?
00:54:04 Rebrand z Integromatu na Make
00:57:59 Přesun z operativy do strategie
01:04:36 “AI totálně mění byznys.”
01:10:43 Osobní i byznysové plány
Za stamiliony prodal firmu, teď jde řídit ČVUT. Co způsobí boom AI?
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Teď, nebo nikdy. Michal Pěchouček už ve své kariéře zažil mnoho výzev, na které možná nikdo před ním neměl odpověď. Teď ovšem stojí před úkolem, který může ovlivnit směřování tisíců studentů a možná i celé země na dekády dopředu, byť on sám na to bude mít jen pár let. Uznávaný profesor, podnikatel a expert na umělou inteligenci v únoru nastupuje jako nový rektor ČVUT a v podcastu Money Maker vysílá jasný vzkaz: „Vysoké školy buď budou určovat budoucí technologický vývoj, nebo se stanou úplně irelevantními.”
Třiapadesátiletému vědci se podařilo udělat úspěšnou kariérou nejen na akademické půdě, ale také v byznysu. S Martinem Rehákem před více než dekádou založili a úspěšně prodali startup Cognitive Security, kde si už tehdy hráli s umělou inteligencí. Poté se Michal Pěchouček vydal jako technický ředitel do Avastu a do toho působil jako profesor na Fakultě elektrotechnické ČVUT. S rolí rektora mu teď začíná nová životní i kariérní etapa.
„Chci pomoct vytvořit prostředí, ze kterého bude vyrůstat generace lidí, jež budou schopní uspět ve světě exploze umělé inteligence,” říká v podcastu Money Maker Michal Pěchouček. Bavíme se v něm také o tom, jaký průlom v roce 2026 přinese umělá inteligence, proč Evropa zaostává za Spojenými státy, jak nahlíží na regulaci AI nebo o tom, proč potřebuje na ČVUT pomoc od byznysu.
00:00 Začínáme
06:46 Nejlepší AI model
010:49 Rychlost a dopad technologické změny
15:51 „Nadšení vyhrálo nad odpovědností.“
24:27 Společný evropský AI model
30:22 „Chci dostat ČVUT na technologickou špičku.“
41:16 Otevřenost univerzity vůči byznysu
47:49 Plány na čtyři roky rektorátu
50:25 „Chci vytvořit úspěšnou AI generaci.“
55:28 Proč studovat matematiku?
Studovala v USA, žila v Uruguayi, investovat se učila od nejlepších a teď má svůj fond
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Řada výzkumů potvrdila, že ženy jsou jako investorky sice opatrnější, ale úspěšnější než muži. Jenže správě peněz se jich věnuje zoufale málo. Jednou z těch, které se snaží ukazovat cestu a které popularizují investování v dámském publiku, je původem slovenská, ale v Praze usazená podnikatelka Emília Mamajová.
Ostruhy získala v investiční skupině Penta, žila a studovala v Uruguayi nebo USA, pracovala pro spoluautora porevoluční ekonomické transformace Gabriela Eichlera, jako investorka figurovala ve vzdělávací skupině Ondřeje Kanii. A teď rozjela svůj nový fond Everita Capital. „Investovat budeme tady i na Balkánu, ale vždy v rámci EU,” říká v podcastu Money Maker.
Proč se nedaří přimět více žen, aby se zajímaly o investování? Na jaké firmy se s fondem Everita Capital bude zaměřovat? Jaké to bylo začínat v Pentě? Proč odešla z Latinské Ameriky a proč se tam chce jednou vrátit? Kde leží největší private equity příležitosti? Jaký byl šéf Gabriel Eichler, jeden z tvůrců kapitalismu s Česku? To a mnoho dalšího jsme probrali v nejnovější epizodě podcastu Money Maker s Emílií Mamajovou.
00:00:00 Začínáme
00:04:30 První žena v investičním týmu
00:10:17 „Půl úspěchu je zlepšení procesů.“
00:15:26 Cíle fondu
00:20:42 Studium, Uruguay a Penta
00:25:52 Spolupráce s Gabrielem Eichlerem
00:32:08 Studium MBA
00:35:42 Investiční společnost PineBridge
00:40:20 Vznik ženského investičního fondu
00:45:34 Rozjíždění druhého fondu
00:55:42 „Investujeme do toho, čemu rozumíme.“
00:59:54 Proč se ženy bojí investovat?
Odstranili jsme skryté poplatky, teď konkurujeme Revolutu, říká Borkovec
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Postavit v Česku novou banku na zelené louce, na to si nikdo dlouho netroufl. A mnoho lidí nevěřilo ani Petru Borkovcovi. Spoluzakladatel mnohamiliardové finančně-poradenské skupiny Partners si ale šel za svým a dnes stojí v čele nejnovější a rychle rostoucí české banky. Řada lidí přitom dlouho nevěřila, že to dokáže. Jako tradiční bankéř se prý necítí, ale v novém dílu podcastu Money Maker říká jasně: „Banka je pro nás po všech stránkách brutální game changer.“
Jak se staví úplně nový finanční dům a jak vypadalo několikaleté martýrium, ze kterého nakonec vzešla Partners Banka? Jak chce Petr Borkovec získat 100 milionů klientů v Evropě, proč může nasazovat služby, na které si jiné banky netroufnou a změnil názor na bitcoin? A jak do jeho vize zapadá třeba velmi zajímavá investice do Revolutu?
O tom všem jsme si povídali s Petrem Borkovcem v nejnovějším dílu podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:08:21 Investice do Revolutu
00:16:19 „Penzijní peníze jsou klíč.“
00:24:21 Vlastní banka jako splněný sen
00:32:56 Nový hráč na trhu
00:44:21 „Bitcoin považuju za náboženství.“
00:48:54 Multiměnové účty
00:56:15 Mobilní aplikace
01:05:24 Expanze a sto milionů klientů
01:08:08 „Na dovolené budu pařit hry.“
Řešil bitcoinovou kauzu, tepe nemovitostní šmejdy a říká: V byznysu čerpám z pokeru
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Máloco vyvolalo ve světě nemovitostních investic takový poprask jako video, které nedávno na YouTube vypustil mladý právník Kirill Juran. Srozumitelně, s vtipem a zároveň ostře v něm tepe mýty a fámy, které nákupy investičních bytů provázejí. „Natočil jsem to, protože jsem si sám chtěl srovnat, jestli to dává smysl. A neopírat se jen o teze typu‚ že Češi mají rádi cihlu,” říká v podcastu Money Maker.
Na svém profesním stole toho ale dnes má Juran víc: vede právní a daňovou kancelář Smpl, která se specializuje na krypto, gaming scénu i investory. Účastnil se také vyjednávání se státem v případě tzv. bitcoinové kauzy. „Bylo zajímavé vidět, jak většina veřejnosti nechápe, jak věci fungují. Hodně se mluvilo o praní špinavých peněz, ale nikdo netuší, co to vlastně znamená,” říká. Zároveň také pomáhá s financování jiným firmám a tu a tam dělá první venture kapitálové investice.
Proč si myslí, že mladí lidé by se neměli ve 20 letech napákovat hypotékou na tři dekády? Jak AI mění právnickou profesi a proč juniorní právníci začínají být méně užiteční než Gemini? Kam se posouvá český kryptotrh a kdo jsou ti, co vydělali „velkou jedničku”? A co ho naučil poker o podnikání?
O tom všem jsme si povídali s Kirillem Juranem v nejnovějším dílu podcastu Money Maker.
Z Vinohrad k miliardám: kdo zajišťuje přenos Ligy mistrů nebo streamovacích obrů?
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Když má Tomáš Bačík popsat známým, co přesně dělá, musí použít zjednodušující analogie. Působí totiž jako jeden z viceprezidentů společnosti CDN77, která sídlí na pražských Vinohradech a specializuje se na doručování webového obsahu, především videa. A to stojí na tisících serverů a složitých technických přístupech a postupech.
Klíčové je, že právě díky těmto firmám se můžeme bez zádrhelů dívat na videa na Netflixu, sociálních sítích nebo třeba na přímé přenosy z Ligy mistrů. „Jsme neviditelným dělníkem internetu, bez kterého by to nefungovalo,“ říká Tomáš Bačík v podcastu Money Maker.
Původně měl přitom namířeno jinam. V rámci svých studií se zaměřoval na skotskou literaturu nebo anglickou lingvistiku a zvažoval učitelskou dráhu. Nakonec narazil na inzerát CDN77, kterou tehdy zakladatel Zdeněk Cendra teprve rozjížděl, a od té doby pomáhá budovat globální internetový byznys, který měl letos v tržbách překonat čtyři a půl miliardy korun s tradičně vysokou ziskovostí.
Díky čemu česká firma poráží světovou konkurenci? Jak dál rozšiřuje svůj byznys a pro jaké hráče vlastně pracuje? O tom všem si s Tomášem Bačíkem povídáme v podcastu Money Maker.
00:00 Od skotské literatury k CDN službám
06:02 Co vlastně CDN77 dělá?
17:55 Recept na globální úspěch
24:48 Disney+, Amazon Prime, HBO a další
32:2 „V Africe jsme největší.“
39:24 Zapojení AI
45:35 „Cílíme na miliardů dolarů ročně.“
47:28 Největší výzva? Live stream
LIVE: Nvidia nakopla trhy, ale jen na chvíli. Proč může být splasknutí AI bubliny očistné?
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Money Maker Hedge poprvé vyrazil ze studia za svými posluchači – nahrával se živě v Nové Spirále na pražském Výstavišti, kde proběhl čtvrtý ročník byznysové konference Money Maker. A zatímco kulisy byly nové, obsah zůstal věrný tomu, co hýbe světem akcií už několik týdnů: jsme uprostřed AI bubliny, či nikoli? A může náladu trhu zachránit jeden jediný titul, konkrétně Nvidia?
„Je to svým způsobem revoluce AI, všichni si ale kladou otázku, jak bude financovaná,” připomněl na pódiu Michal Semotan, proč je patrná nervozita a proč se víc než dřív hovoří o potenciálním splasknutí bubliny. A Filip Kejla jej doplnil: „Je tam nějaký samočistící regulační proces, který teď nastal.”
Povídání na scéně v Nové Spirále přišlo jen pár hodin poté, co Nvidia představila své výsledky za třetí kvartál roku 2025, jež byly opět nad očekávání dobré. Trhy na to zareagovaly okamžitým růstem, jenže tento jejich optimismus vydržel jen pár hodin a následně se na ně vrátil lehce negativní tón a dílčí propady.
Během živého natáčení podcasu Money Maker Hedge jsme se zaměřili nejen na to, ale i na kondici Alphabetu, na takzvané shortsellery, kteří sází na poklesy akcií, a nemohli jsme vynechat ani Porsche, které představilo nový elektrický model Cayenne.
00:00 Začínáme
02:44 Report Nvidie a financování AI revoluce
08:31 Blíží se korekce trhu?
13:56 Reálná cena vs. trhová cena
16:57 Je čas zchladit hlavy?
21:34 Google jako lídr sektoru
27:51 „Berkshire má problém.“
30:56 Nové Porsche Cayenne
Lekce bohatství podle Nýdrlových: reality, bitcoin, Karibik a návrat domů
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Když manželé Michal a Pavla Nýdrle prodali za stovky milionů podíl ve své digitální a marketingové skupině Kindred, toužili, že i s dětmi obeplují svět na plachetnici. To se po vážné nehodě povedlo jen z části, teď si proto užívají „českou nudu“: pomohli na Hrad Petru Pavlovi a farmaří. A také investují do nemovitostí, s firmou Next Wealth pomáhají bohatým lidem spravovat jejich majetek a nově se zamilovali do bitcoinu. „Usínáme s ním a vstáváme s ním,“ smáli se v podcastu Money Maker.
Proč investovali se zakladateli skupiny Satoshi Labs do kryptoměnového startupu Invity? Jaké mají plány s bitcoinovým fondem? Co je baví na nemovistech a jaké projekty budují? V čem jim učarovalo farmaření? Nechtějí ještě jednou zkusit na lodi objet celou planetu? O tom a mnohém dalším jsme si povídali v podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:01:33 Bitcoin jako „největší vynález tohoto století“
00:11:25 Mise Invity a Next Wealth: Jak Nýdrlovi přenášejí finanční principy do světa bitcoinu
00:32:04 Prodej agentury Publicisu, earnout a život v korporátu
00:49:16 Realitní portfolio a aktivní investování
00:57:44 (Ne)dokončená cesta kolem světa, návrat do Prahy a kampaň pro Petra Pavla
Větší teplo i levnější byty. Proč Dubaj okouzlila českého podnikatele?
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Dubaj. Nejlidnatější město Spojených arabských emirátů jedni milují, jiní si k němu nikdy nenašli cestu. Denis Karásek kouzlu pouštního emirátu před lety propadl, pořídil si tam vlastní byt a nakonec v místě rozjel realitní byznys. „Okouzlilo mě, co dokázali za jednu lidskou generaci vybudovat. V Dubaji si každý najde to svoje,“ vypráví Denis Karásek, který s podnikáním začal v Brně.
Dnes má jednu z největších tuzemských speciálek na realitní služby právě v Dubaji. Přes jeho jeho společnost Buy Dubai se loni prodaly více než dvě stovky apartmánů a obrat přesáhl miliardu korun.
Pro koho je zajímavé si v Dubaji pořídit nemovitost? Na co si dát v místě pozor? A je Dubaj levnější než Praha?
00:00 Začínáme
04:03 „Do Dubaje mě dostal covid.“
06:53 Realitní trh v Dubaji
10:04 Začátky BuyDubai
14:03 Cesta k prodeji nemovitostí
20:05 Život v Dubaji a okolní státy
27:48 Scouting projektů
30:16 Kdo nemovitosti kupuje?
36:04 “Dubaj je levnější než Praha.“
Chorvatsko už není levné, Dolomity se zavírají, Dubaj vrcholí. Kde si koupit letní byt?
Snili jste někdy o vlastním apartmánu u moře nebo v Alpách, který slouží k dovolené i investici?
Jan Rejcha, majitel realitní kanceláře Rellox, který se zahraničním nemovitostem věnuje 20 let, v dalším dílu podcastu Money Maker Reality hodnotí aktuální situaci na evropských trzích.
Od „držáku“ Rakouska s jasným apart hotelovým režimem přes rozmanitou Itálii s limity pro nerezidenty v Dolomitech až po Polsko s lákavými projekty u Baltu. Dojde i na Španělsko, kde přitvrzuje regulace krátkodobých pronájmů, nebo oblíbené Chorvatsko, které se proměnilo ve výběrovou lokalitu.
„Letos máme průměrnou prodejní cenu v Chorvatsku přibližně 700 tisíc eur, dostává se tak spíše do pozice výběrového trhu,“ říká Rejcha.
Podrobněji se díváme také na Emiráty, kde je dubajský trh podle Rejchy blízko vrcholu. „Osobně jsem větší fanoušek Abu Dhabí. V realitním cyklu je přibližně 4 až 5 let za Dubají, ale tamní trh působí zdravěji, méně přepáleně. I investice typu Disneyland ukazují, že v Abu Dhabí dlouhodobě myslí nejen na investory, ale také na na turisty nebo běžné obyvatele,“ dodává Rejcha.
Proč je u moře nejdražší pěší vzdálenost od moře? Jak se správně počítá čistý výnos po nákladech? Na co si dát pozor ve Španělsku? A jak fungují servisované rezidence?
Poslechněte si celou epizodu!
Partnerem epizody je Rellox.
S&P 500 na steroidech. A co Trump – dělá burzovní podfuky?
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Akciový index S&P 500 je díky mánii kolem umělé inteligence na maximech a ještě víc než dřív v područí úzké skupiny technologických titánů, které dnes představují přes 40 procent jeho celkové hodnoty. Relativně brzy by mezi ně mohlo přibýt také OpenAI – jeho vstup na burzu totiž dostal v posledních dnech celkem jasný harmonogram a mohlo by k němu dojít už v roce 2027.
„Bude to naprosto mimořádná událost,“ prohlásil v podcastu Money Maker Hedge investor Michal Semotan. S Filipem Kejlou pak detailně probrali nejen vyhlídky na IPO tvůrce ChatGPT, ale také to, jak dodávky pro AI průmysl táhnou vzhůru také firmy, u nichž by to mnozí nečekali – jako třeba výrobce stavební techniky Caterpillar.
S Michalem Semotanem a Filipem Kejlou se můžete potkat osobně na konferenci Money Maker, která proběhne ve čtvrtek 20. listopadu na pražském Výstavišti a podcast Money Maker Hedge se tam odehraje živě na pódiu.
Tento podcast slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Investování na kapitálových trzích nese riziko a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí si proveďte vlastní analýzu nebo se poraďte s licencovaným investičním poradcem.
000:00:00 Začínáme
00:07:39 AI revoluce
00:20:22 Shrnutí výsledkové sezóny
00:23:17 Vstup Open AI na burzu
00:30:47 Růst S&P 500
00:38:37 Broadcom a Intel
00:45:07 Americká cla a shutdown
00:50:35 Trump coin a inside trading
00:54:14 Evropské a další trhy
00:57:33 Volkswagen, Porsche a elektromobilita
Zdolal Ironmana, miluje nudný SAP a investuje do cihel i startupů
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Není to sice moc sexy disciplína, ale ve světě byznysu je hodně důležitá, hodně známá a především se v ní točí hodně peněz: nasazování a správa podnikových systémů SAP. Své o tom ví Ondřej Dědina, který je spolumajitelem skupiny Mibcon Group, jež se právě tomuhle věnuje – a patří k absolutní české špičce.
„V tržbách jsme na úrovni miliardy korun,“ říká Dědina v novém dílu podcastu Money Maker Leaders. V něm také popisuje, jak s kolegy přemýšlí o investicích nejen do firmy, ale především do dalších oborů – do nemovitostí, do startupů, do bitcoinu, do akcií…
Co všechno dnes skupina Mibcon dělá? Co pro ekosystém SAP znamená umělá inteligence a její nástup? A čím si Dědina plní sny a jak se udržuje fit? To a mnoho dalšího najdete v nejnovějším dílu podcastu Money Maker Leaders.
00:00 Začínáme
04:15 Ze SAPu do Mibconu
09:21 Co je dnes SAP?
16:01 Mibcon Group
29:48 Family office a investice
39:52 Růst Mibconu a budoucnost SAPu
44:52 Soukromé investice a Ironman
49:33 Budoucnost Mibconu
Nepromítejte se do svých dětí. Ony nejsou vy, říká expert na uspořádání majetku
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Když v roce 2021 zemřel Petr Kellner, řada podnikatelů se poprvé zastavila. „Spousta z nich si tehdy uvědomila, že vlastně nemají ošetřené, co se stane s jejich majetkem a firmou. A přitom většina jede, jako by nebylo zítra,“ říká Jakub Hollmann, expert na správu majetku.
V nové epizodě podcastu Money Maker řešíme, proč se vyplatí mít plán dřív, než přijde zdravotní krize, nová partnerka nebo nástupce bez chuti pokračovat. Jak zabránit tomu, aby rodinné bohatství rozdělilo děti? A proč by se podnikatelé neměli „vykupovat“ ze špatného svědomí?
Podle Hollmanna, společníka advokátní kanceláře Portos a spoluzakladatele poradenské firmy CCS Premium Trust, nejsou trusty jen pro miliardáře. Naopak — čím dál víc lidí je využívá jako způsob, jak ochránit rodinu i byznys.
„Vždycky říkám klientům: nepromítejte se do svých dětí. Oni nejsou vy a musí si to dělat po svém,“ dodává.
Jak oddělit svůj majetek od rizika podnikání? Proč často majetek víc než zákony ohrožují emoce? A jak se s nástupem AI mění práce právníků i jejich klientů? Poslechněte si novou epizodu.
00:00 Začínáme
01:24 Od snu o soudnictví k advokacii
07:28 Byznys model advokacie: Kolektivní řízení Portosu a strategický přesah
11:00 AI a budoucnost práva: Posun k poradenství a strategii
15:35 Důvody pro svěřenské fondy (trusty)
18:34 Katalyzátory: Covid a Petr Kellner
24:46 Designování majetkových struktur a role právníka jako psychologa
35:56 Mezigenerační předávání: Jak motivovat potomky a vyhnout se „nemoci z blahobytu“
44:55 Klienti 35+ a mezinárodní atraktivita Česka
Dubaj? Za 4,5 milionu tam pořídíte byt, který může vydělat dvojnásobek oproti Praze
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Češi berou nemovitosti skoro jako národní sport. A když už doma všechno zdražilo, hledají výnosy za hranicemi.
„Pokud v Dubaji stojí nemovitost kolem 4,5 milionu korun, není to žádný luxus. To je pod úrovní průměrných cen v českých krajských městech,“ říká Robert Hanzl, ředitel a spolumajitel společnosti Next Reality, která má novou dcerku zaměřenou na exotiku, Next Dubai.
V druhé epizodě nové série Money Maker Reality, která bude zajímat všechny, kdo uvažují o investicích do nemovitostí v zahraničí, s moderátorem Václavem Kinským probírá tom, jak vypadá investice do dubajských nemovitostí v praxi – od očekávání výnosů přes rizika až po to, proč chce mít české makléře přímo na místě.
Jako u všech investic je třeba vážit rizika s výnosy. „Praha dnes dává z nájmu zhruba 3 procenta. V Dubaji vidíme 6 až 8 procent, u některých projektů blízko desíti,“ dodává Hanzl.
Partnerem dílu je Next Reality.
Zbohatl v Avastu, miliardy poslal na dobrou věc a teď z nich rozjíždí i nový startup
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Rok v tichosti ladil a šteloval startup Aisle, který vyhledává a opravuje chyby a zranitelnosti v počítačových systémech. Shromáždil do něj tým čtyř desítek lidí, a to všechno primárně za své peníze. Nyní Ondřej Vlček, někdejší dlouholetý šéf Avastu a jeden z největších českých mecenášů, poodkryl, jak o své nové byznysové dráze startupisty přemýšlí.
Proč startup Aisle budovali rok v tajnosti? Kdo s tímto nápadem přišel, s kým jej založil a jak mají rozdělené role? Proč nechtěl vzít peníze od venture kapitálových fondů? Jak velký rozdíl je mezi dráhou startupisty a pozici šéfa velké technologické firmy? Kam s Aisle míří? A proč se nedávno zbavil všeho, co vyrábí firmy Elona Muska? O tom a mnohém dalším jsme si povídali v podcastu Money Maker.
00:00 Začínáme
04:44 K čemu je Aisle?
12:00 Tvůrci, název a LLM
18:02 „Cílíme na ty, kteří to už řeší.“
22:27 Plány, struktura a financování
32:15 „Kyberbezpečnost je téma.“
36:06 Startup vs. korporát
42:04 „AI je přelomová technologie.“
48:54 Nadace a usedlost Cibulka
55:52 Cestování a Tesla
Dubaj očima expertky: Mýty, které brzdí české investory
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Dubaj – město, které Češi často vnímají jako horký, drahý a vzdálený sen. Jenže podle Barbary Adamčíkové, realitní expertky společnosti BuyDubai, která tu žije už několik let, je skutečnost jiná.
V první epizodě nové série Money Maker Reality, která bude zajímat všechny, kdo uvažují o investicích do nemovitostí v zahraničí, boříme nejčastější mýty o realitním trhu v Dubaji: Od „nečitelné“ arabské kultury přes mýtus o prázdných bytech v létě až po předsudek, že jde jen o hřiště pro milionáře
„Rozhodně to ale není tak, že veškeré projekty na všech adresách jsou lukrativní. Je třeba pečlivě vybírat jak lokalitu, tak developera,“ upozorňuje Adamčíková, která v Dubaji žije několik let.
Dozvíte se, jak Dubaj funguje jako dobře promazaný systém, jak její trh táhnou expati z celého světa a proč o ní přemýšlejí i čeští investoři.
Partnerem dílu je BuyDubai.
00:00 Začínáme
00:48 Mýty a realita v Dubaji
04:12 Proč je Dubaj napřed? Vize, infrastruktura a efektivita
08:28 Náklady na život a profil českého investora
12:19 Investiční strategie: Výběr developera a dopad sezónnosti
21:26 Plán B pro Dubaj
23:57 Vstupní kapitál, očekávaný výnos
Je čas hromadit hotovost. A co akcie AMD? Před půl rokem je nikdo nechtěl
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Automobilka Ferrari představila před pár dny nové ústrojí svého elektrického supersportu a ohlásila poměrně pozitivní výhled na příští roky. Jenže její akcie přesto reagovaly poklesem, ačkoli se jí daří lépe než konkurenci. Důvod? „Její aktuální ocenění bylo prostě nesmyslné,” prohlásil v podcastu Money Maker Hedge investor Michal Semotan z J&T.
V nové epizodě došlo i na dění kolem akcií čipového výrobce AMD, které naopak prudce rostou díky ohlášené spolupráci s OpenAI. „Ještě před pár měsíci je přitom nikdo nechtěl,” podivil se druhý pravidelný host pořadu Filip Kejla z Next Wealth.
Jaké byly dopady českých sněmovních voleb na akcie ČEZu? Co je příčinou rostoucích cen zlata? A proč stále nepřichází očekávaná korekce zahřívajících se trhů? Poslechněte si novou epizodu podcastu Money Maker Hedge a přihlaste se také k odběru našeho nového investičního newsletteru Money Maker Recap!
Tento podcast slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Investování na kapitálových trzích nese riziko a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí si proveďte vlastní analýzu nebo se poraďte s licencovaným investičním poradcem.
00:00 Akcie ČEZu a windfall tax
06:43 Vliv českých voleb na trh
09:15 Úrokové sazby, akcie a fondy
17:46 Zlato, a dolar a dluhopisy
26:04 Americký retail
37:55 Evropská diverzifikace
43:32 Ferrari, Del a Alphabet
48:31 Praskne AI bublina?
56:00 Znovuzrození Oracle a AMD
Před 30 lety prodal byt a koupil první trafiku. Dnes má miliardový byznys po celém Česku
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Jeho firmy jen letos utrží čtyři miliardy, vydělají stovky milionů a denně u něj nakupují tisíce lidí. Nikdy přitom neměl žádného investora a jeho jméno zná jen málokdo. Daniel Tomeš vybudoval od nuly síť prodejen Traficon a kolem ní postavil byznysovou skupinu DT Holding. Ta vyvíjí pokladní systémy, vyrábí truhlářské vybavení obchodů, staví a investuje do nemovitostí.
„V první trafice, kterou jsem si koupil, jsem musel spát, aby mi ji nevykradli,” vzpomíná v nejnovější epizodě podcastu Money Maker na rozjezd svého podnikání v Liberci devadesátých let.
Jak rychle roste jeho síť Traficon, která čítá přes 200 poboček? Kdy vyrazí do zahraničí? Proč si chce koupit nemovitost ve Francii a v New Yorku? Jak se proměnil byznys s tabákovými výrobky za 25 let, co je v byznysu? Na čem jeho obchody skutečně vydělávají?
Proč spojuje do jedné skupiny byznysy, které spolu zdánlivě nesouvisejí? A jak se mu žije poté, co přestal své firmy řídit a myslí víc na sebe a své zdraví? O tom všem jsme si povídali v aktuálním dílu podcastu Money Maker.
Jeden si kdysi klepal na čelo, pak bratři Králové ovládli YouTube. Dnes zná jejich práci celé Česko
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Jejich práci je těžké přehlédnout – byli to oni, kdo na Vltavu u Karlova mostu postavil dvě obří panenky z populárního seriálu Netflixu Hra na oliheň. Bratři Jiří a Petr Královi. Mladší Jiří je jeden z prvních českých influencerů, který na Youtube dosáhl na milion sledujících, a Petr byl dlouhá léta šéfem marketingu v Mallu.
Posledních šest let pak spolu úspěšně vedou digitální agentury Socialpark. „Že budeme spolupracovat, bylo tak nějak automatické,“ říkají v exkluzivním společném rozhovoru v podcastu Money Maker.
Jak funguje jejich sourozenecká chemie a jaké mají ve firmě role? Kdo vymyslel kampaň pro Netflix s Jožinem z bažin? A proč Jiřího Krále dnes víc než videa baví kartičky Pokémon? O tom a mnohém dalším jsme mluvili v podcastu Money Maker.
00:00:00 Jak sehnat Ivana Mládka pro Netflix?
00:03:29 Organický růst Social Parku
00:08:22 „Říkat ne je každodenní chleba.“
00:14:02 Bratrská dynamika
00:16:35 YouTube industry a Jirkovy začátky
00:25:51 Začátek sourozenecké spolupráce
00:31:49 Jak udržet krok s mladýma?
00:35:55 Spolupráce s Netflixem a další produkce
00:44:58 Recept na vysoká čísla
00:53:42 Proměna influencerství
01:03:48 Jak se prodává nápad?
1:09:21 Ohrozí AI kreativní profese?
01:14:36 Zkušenosti z korporátu a investiční fond
01:19:44 Sbírání Pokémonů
Obrana „montovny“: Proč je umění něco dobře vyrobit
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Dlouholetý spolupracovník Petra Kellnera a bývalý šéf O2 Tomáš Budník se po padesátce rozhodl vrátit k podnikání. Jeho syn Filip chtěl původně rychle zbohatnout a dlouho za ním chodil s různými více či méně bláznivými nápady. Nakonec našli společnou podnikatelskou cestu v českém průmyslu. Založili investiční skupinu Thein, která se vedle IT soustředí také na strojírenství, slévárenství nebo železniční průmysl a má miliardové tržby.
Proč sází právě průmysl? „Všichni si myslí, že je jednoduché něco někde montovat, ale my v Evropě umíme jednotlivé součástky také vyrobit. V tom vidíme budoucnost,” říká Filip Budník.
Jak probíhá akvizice továren od odcházející generace podnikatelů? Proč je dnes těžší sehnat soustružníka než IT vývojáře? A jak je ovlivňuje to, že se s investiční fondy v Česku roztrhl pytel? O tom jsme hovořili v nejnovější epizodě podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:01:53 Kde se vzalo jméno Thein?
00:3:00 Přerod z rodinné firmy na investiční fond
00:6:07 Železnice, strojírenství a vodík
00:28:24 Vydá se Thein na nákupy do Německa?
00:31:49 Nejsou lidi: Dělníci, ani manažeři, co si „umí vyhrnout rukávy“
00:35:36 Umělá inteligence a digitalizace
00:38:45 Budoucnost Česka? Klidně montovna, ale s funkčním R&D
00:46:45 Paradoxy ekologických regulací
00:50:22 Boom fondů v Česku
00:58:53 Digitální divize: Kyberbezpečnost
Obával se příchodu WeWorku. Pak ho v Praze porazil a ovládl trh
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Oba se jmenují Adam a oba naskočili po velké finanční krizi do byznysu se sdílenými kancelářemi. Jenže zatímco americký WeWork v čele s Adamem Neumannem rychle narostl a pak o to rychleji zkolaboval, Čech Adam Zvada a jeho společnost Scott.Weber byznysové nástrahy ustáli a dnes jsou tuzemským lídrem.
„Původně jsem přitom chtěl také nabrat investice a agresivně expandovat do ciziny. Ještě že to nevyšlo,“ prohlásil podnikatel v podcastu Money Maker. Jeho firma dnes pronajímá desítky tisíc metrů čtverečních moderních kanceláří, míří ke třičtvrtěmiliardového obratu a kromě Prahy, Brna a Ostravy začíná pokukovat i po krajských městech a dokonce i hotelech.
Jak se mění trh s kancelářskými prostory? Co dnes firmy očekávají a jak na to landlordi reagují? Proč by si chtěl koupit hotel? A jak vlastně vzniklo jméno Scott.Weber? O tom všem jsme se mluvili v aktuální epizodě podcastu Money Maker.
Bitcoinoví těžaři: Od prvního dne jsme v zisku. Ale je to divoký západ
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O bitcoinu ještě před pár lety v podstatě nic nevěděli, přesto díky němu mají teď byznys, kterým jen letos proteče skoro miliarda korun. Jakub Hlavenka a Michal Bílek založili společnost 2Bminer v covidu poté, co kvůli pandemii přišli oba o svá podnikání.
Vsadili na to, že jiným lidem zpřístupní těžbu největší kryptoměny a dovolí jim tak na vydělat na růstu její hodnoty. „Jsme od začátku ziskoví, nikdy jsme nebyli v mínusu,“ říkají v nejnovější epizodě podcastu Money Maker. To všechno přitom zvládají v pár lidech a s datacentry v USA a Dubaji.
Jak se mění poptávka po těžebních strojích, když cena bitcoinu kolísá nahoru i dolu? Co bylo nejtěžší na rozjezdu firmy v oboru, kterému ani jeden moc nerozuměli? A kam až podle nich bitcoin vystoupá? O tom všem a mnohém dalším jsme hovořili v posledním dílu podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:04:46 Vliv Bitcoinu na byznys
00:07:35 Co je to asic miner?
00:15:08 Zřizování hostingu
00:22:20 Rizika těžebního podnikání
00:30:27 Poruchovost minerů a možnosti opravy
00:39:00 Růst, vytěžené BTC a konkurence
00:45:42 Kvantové počítače a ATH Mine
00:53:44 Mining pooly a odměna za blok
01:01:57 Poroste Bitcoin letos?
Jeden prodal Nvidii, druhý se zbavil Mety, oba královsky vydělali. Přijde v září výplach na trzích?
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Akcie rostou, rostou, rostou… Ale už brzy přijde pád. Konkrétně po 17. září, kdy zasedne americká centrální banka známá jako Fed a oznámí snížení základních úrokových sazeb. Takový, na první pohled překvapivý, scénář dění na finančních trzích předestřeli v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Hedge jeho pravidelní hosté, ostřílení investoři Michal Semotan z J&T Investiční společnosti a Filip Kejla z Next Wealth.
Probrali jsme toho ale samozřejmě mnohem víc: Proč Porsche vypadlo z indexu Dax 40? Nepřibývá signálů o AI bublině? Jak si stojí americký trh práce a proč by nás to mělo znervózňovat? Jak investovat do energetiky? A proč bývá září nejtěžším měsíce pro investory? Poslechněte si novou epizodu podcastu Money Maker Hedge.
Tento podcast slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Investování na kapitálových trzích nese riziko a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí si proveďte vlastní analýzu nebo se poraďte s licencovaným investičním poradcem.
00:00 Začínáme
03:41 Nvidia a AI bublina?
09:45 Americký trh práce zpomaluje
16:14 Nejhorší měsíc v roce
19:45 Magnificent 7
25:54 Porsche
29:22 Nové investiční kroky
40:44 Neřízená střela Donald Trump
49:00 IPO Figmy a ASML
Google zaspal, Česko je mi malé. Kateřina Havrlant o testosteronu v investování i sbírce videoartu
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🎟️ Získejte vstupenky s 10% slevou na největší byznysovou a investiční konferenci Money Maker s kódem „ondrejlubos10“. Více informací najdete na https://cc.cz/moneymaker/
Po 14 letech ve zlaté kleci Googlu, kde se propracovala na vysoké pozice, se Kateřina Havrlant rozhodla pro radikální změnu. Covidové vyhoření a přehnaná byrokracie ji přiměly opustit korporátní svět a naplno se věnovat andělskému investování a umění. To už sice trvá pár let, ale… „Stále mám pocit, že Česká republika je pro mě trošku malá, takže musím pracovat venku a vyjíždět,“ říká v nejnovější epizodě podcastu Money Maker.
Jak se žije globální investorce, která v Česku naráží na „testosteronem řízený“ venture kapitálový svět? Jaké unikátní umělecké kousky skrývá její sbírka, kterou teď poprvé představí veřejnosti v Mánesu? Proč Google „zaspal“ ve vývoji Gemini? A proč se odmítá nechat titulovat jako „Kateřina od Jakuba“?
00:00:00 Začínáme
00:08:10 Začátky v Googlu a covidové vyhoření
00:15:21 Panická ataka a hledání nové cesty
00:20:39 Setkání se zakladateli Googlu
00:27:22 „Venture fondy v Česku řídí testosteron.“
00:33:59 Generace Z a regulace obsahu
00:40:00 Začátky AI v Googlu a AI v umění
00:47:10 Umělecká sbírka a setkání s Medou Mládkovou
00:55:47 Vytoužené kusy umění