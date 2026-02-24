Money Maker
By CzechCrunch
Ondřej Holzman a Luboš Kreč z CzechCrunche zpovídají tváře moderního českého byznysu. Ponořte se do příběhů a zkušeností lidí, kteří hýbou českou i globální scénou, a čerpejte aktuální trendy, inspiraci a investiční tipy. Money Maker je podcast a konference serveru CzechCrunch, kde se potkává to nejlepší z českého byznysu a inovací.
Dělá z lidí milionáře. Vybudoval miliardový startup a část rozdá zaměstnancům
V Londýně vystudoval filozofii, ale rodinný hotelový byznys ho přitáhl k vlastnímu podnikání. Dnes je z Richarda Valtra zakladatel nejhodnotnějšího českého startupu, jehož hodnota vyrostla na 2,5 miliardy dolarů, což více než 50 miliard korun. Je to podle něj štempl, že v oboru hotelových systémů patří k největším světovým hráčům. Jedinečný je navíc startup Mews také v tom, že mnoho miliard z hodnoty firmy náleží zaměstnancům. „Tím, co děláme, se snažím v Česku vytvořit několik milionářů. Přijde mi to morálně správné,“ popisuje svou filozofii Valtr.
Při takovém růstu logicky přichází otázka, co může být dál. O prodeji ale Richard Valtr nepřemýšlí, spíš si už kreslí, jak může být jeho firma minimálně desetkrát větší. A ideálně chce skoupit všechny kolem. „Myslím si, že někdo, kdo staví byznys na to, aby se prodal, nestaví opravdový byznys,“ říká v podcastu Money Maker, ve kterém probíráme i to, díky čemu startup Mews uspěl v konzervativním hotelovém prostředí, proč ho kopíruje konkurence i jak vypadá budoucnost celého oboru. Lidé z něj nezmizí, ale stále více budou mezi sebou komunikovat AI agenti.
00:00:00 Začínáme
00:03:41 Nejhodnotnější český startup
00:05:32 Hotelový byznys
00:14:26 Akvizice a cesta k IPO
00:22:12 „Krátkodobé investory odmítáme.“
00:31:19 Zaměstnanecké akcie
00:40:55 Pomáhá v hotelnictví AI?
00:55:13 „Hotelů je potřeba mnohem víc.“
01:03:31 Dá se obejít Booking?
01:09:33 AI agenti a rezervace
Pro koho hypotéka dává smysl a pro koho už ne? A vyplatí se kupovat byt? Radí duo Cifr & Juran
Ceny českých nemovitostí, hlavně v Praze a velkých městech, rostou meziročně o deset a víc procent. Čím dál hlasitěji se hovoří o krizi dostupného bydlení, protože vzhůru jdou i nájmy a tempo výstavby ani náhodou neodpovídá poptávce. Tu zásadně ovlivňují investoři a spekulanti. „Situace není dobrá,” upozorňuje v podcastu Money Maker realitní expert Marek Cifr, který je na sociálních sítích známý jako Nákupčí nemovitostí. Právě on se stal spolu se známým investorem a právníkem Kirillem Juranem stálým hostem nové edice naší investiční série Hedge zaměřené na nemovitosti. Ta se bude pravidelně střídat s akciovými vydáními, v nichž vystupují burzovní matadoři Michal Semotan a Filip Kejla.
V prvním dílu nemovitostního Hedge jsme se více podívali na českou posedlost vlastnictvím bydlení, zda a kdy to dává nejen emocionální, ale i finanční smysl. Speciálně ve chvíli, kdy se hypoteční úroky pohybují nad čtyřmi procenty. Kirill Juran v tomto ohledu ale zmínil jeden nečekaný argument – že nákup nemovitosti možná není vždy nejlepší investiční strategie, ale že závazek hypotéky řadě lidí prostě a jednoduše brání v tom peníze promrhat a naletět třeba různým podvodníkům. „Dává jim to určitý řád,” řekl v podcastu.
Tento podcast slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Investování na kapitálových trzích nese riziko a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí si proveďte vlastní analýzu nebo se poraďte s licencovaným investičním poradcem.
00:00:00 Začínáme
00:03:18 Česká posedlost cihlou00:13:22 Proč miliardáři nekupují byty?
00:20:33 Matematika nájmu a hypotéky
00:27:54 Investiční Černý Petr
00:38:31 Blbuvzdorná investice
00:44:26 Kdy má investiční byt smysl?
00:48:01 Jak zdvojnásobit svůj příjem?
00:56:00 Investorské pasti
01:02:17 Vývoj úrokových sazeb
Londýn ho vytrestal, teď jeho akcie letí. Příběh miliardáře z Mostu
Narodil se v Mostě, a když se chtěl po maturitě osamostatnit, začal prodávat životní pojištění. Brzy ale Martin Vohánka narazil na pohonné hmoty, v 1995 založil společnost Eurowag a začal psát nenápadný byznysový příběh, ze kterého se vyklubal jeden z největších podnikatelských úspěchů polistopadové éry. Je jen málo lidí, kteří svou firmu z Česka dovedli na světovou burzu. S akciemi Eurowagu, který modernizuje kamionovou dopravu, se dnes obchoduje v Londýně a jeho hodnota přesahuje 20 miliard korun. Nebyla to ale vždy jen růžová jízda.
„Představa vstupu na burzu ve mně zrála už dlouhou dobu a byla poměrně romantická,“ vzpomíná v podcastu Money Maker padesátiletý podnikatel Martin Vohánka. Londýn ho ale pořádně vytrestal, akcie Eurowagu se tam dlouho propadaly a na firmu se tak trochu pozapomnělo. Za poslední rok ale akcie vyrostly o více než 80 procent a Vohánka si tak může trochu oddechnout. „Konečně,“ usmívá se šéf firmy, která je největším hráčem v oboru a za poslední roky prošla významnou transformací.
Před šesti lety měl Eurowag jednoho ajťáka, dnes ze dvou tisíc zaměstnanců pracuje v IT téměř polovina. Jak se takové změny řídí, nepřemýšlel Martin Vohánka někdy o tom, že to vzdá nebo že místo sebe někoho najme, a jak dokáže svůj život dělit mezi neúprosný byznysový život a filantropické aktivity s celospolečenským přesahem? O to všem se bavíme v podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:11:54 Timing is the key
00:21:34 Soužití s investory
00:26:40 Co Eurowag dělá?
00:39:36 „Pustil jsem se do experimentu.“
00:49:50 Z Mostu k miliardové firmě
00:54:04 40 % filantropie, 60 % byznys
01:00:00 Nezastupitelná role občanské společnosti
Česko zase šlape. Chcete vyšší plat? Cesta vede přes Úřad práce
Do roku 2026 vstupuje česká ekonomika ve skvělé kondici, jedné z nejlepších v celé EU. Je to svého druhu paradox, protože ještě dva roky nazpět se o ní hovořilo jako o nemocném muži Evropy. „Probudily se mimo jiné domácnosti,“ zhodnotil v podcastu Money Maker pozitivní výhled tuzemského hospodářství hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. A David Marek z Deloitte dodal: „HDP by mohlo vyrůst o tři procenta.“ Oba ale zároveň varovali, že jakkoli bezprostřední výhled vypadá dobře, ten vzdálenější – hlavně kvůli vnitropolitické situaci – zůstává spíše zastřený.
Podle Davida Navrátila, který vydává i velmi úspěšný newsletter Peníze, procenta a prosperita, je velkou příležitostí pro český průmysl renesance obranného průmyslu. „To nesmíme propásnout,“ řekl v nejnovější epizodě Money Makeru. David Marek jej pak doplnil, že klíčové ale bude, aby reformou prošlo i české školství a také stavební zákon a trh s nemovitostmi, jehož problémy se mohou přelít i do nálad společnosti.
Témat, o nichž byla v podcastu Money Maker řeč, byla ale celá řada – došlo na srovnání s Polskem, zhodnocení (ne)kroků minulé vlády Petra Fialy, která slibovala reformy, i pohled na možné ekonomické kroky nynějšího kabinetu Andreje Babiše. Oba známí ekonomové dále popsali, co se děje v Německu a jaký dopad by to mohlo mít na Česko, vysvětlili také detailně, proč se nyní ekonomice daří a jak by do toho mohla zasáhnout Česká národní banka.
00:00:00 Začínáme
00:03:54 Česko jako evropský premiant
00:07:58 Snížení úrokových sazeb jako krkolomné cvičení
00:16:20 Začali jsme už utrácet?
00:20:54 Krize bydlení jako rozbuška extrémismu
00:27:39 Nazrůstajcí veřejný dluh
00:34:32 Pozitivní impulsy pro ekonomiku
00:39:56 Proč nám Polsko utíká?
00:45:29 Cesta ke zvýšení příjmu? Úřad práce
00:51:28 Evropa má problém
00:59:32 Promarněné příležitosti české ekonomiky
01:06:42 Naděje pro Česko? Konec války
Češi vsadili na AI mánii a prodali mladičký startup za stamiliony
Ještě jim nebylo ani pětatřicet let a povedlo se jim to, co zatím v Česku málokomu. Petr Brzek a Martin Ďuriš společně s kolegy vybudovali a úspěšně prodali už dvě firmy. Nejprve postavili nástroj pro lepší spolupráci grafiků a vývojářů. Pak naskočili na vlnu umělé inteligence a doslova za pár měsíců prodali i svůj další nástroj, který tvoří weby bez znalosti programování. Pokaždé přitom inkasovali stovky milionů. „Byla to sázka, která vyšla,“ říkají v podcastu Money Maker.
Petr Brzek a Martin Ďuriš ještě společně s Tomášem Rychlikem spustili startup Macaly teprve loni v květnu. Jejich přístup k takzvanému vibe codingu zafungoval a nakonec došlo k velmi rychlému prodeji. Jak na celý nápad přišli, kdy jim bylo nejhůř a jak se poučili z předchozí projektu Avocode, který prodali na poslední chvíli? A proč je podle nich těžké získat na dobrý nápad dostatek peněz od investorů?
00:00:00 Začínáme
00:08:08 Co je to Macaly?
00:13:10 Ingredience úspěchu
00:24:47 „Buď firma zkrachuje, nebo se prodá.“
00:32:37 Rozjezd Langtailu
00:43:17 Raising peněz v Česku
00:50:06 Co teď s penězma?
00:54:49 Proces prodeje firmy
00:59:39 „360stupňová platforma“
01:03:41 Karavan, akcie a bitcoin
Chcete dokázat velké věci? Teď jde všechno, říká miliardový tvůrce robotů
Je to jeden z nejinspirativnějších a zároveň nejméně popsaných úspěchů česko-slovenského byznysu. Slovák Ján Žižka se svými kamarády a s pomocí českých investorů vybudoval a za 1,5 miliardy korun prodal společnost Photoneo, která vyvíjí 3D kamery pro průmyslové roboty. Už dřív z ní ale vydělil startup Brightpick, jenž vyrábí rovnou celé roboty a ti dnes pomáhají ve skladech Rohlíku, Dr. Max či e-shopů v USA. „Žijeme ve skvělé době, cítím, že můžeme dokázat cokoli,“ říká v podcastu Money Maker.
Vynálezce a konstruktér, který aktuálně většinu času tráví v texaském Austinu, se ve studiu rozpovídal o tom, jak umělá inteligence mění celé průmyslové obory, proč v továrnách jen tak nebudou masově nasazení humanoidní roboti, že Brigthpick letos v tržbách, jež dosahují stovek milionů korun, překoná svou někdejší matku, co ho naučil pobyt na prestižní univerzitě MIT, i v čem a jak mu pomohli známí čeští podnikatelé v čele s Eduardem Kučerou z Avastu.
00:00:00 Začínáme
00:04:48 Photoneo aneb oko pro robota
00:18:24 Formativní studium na MIT
00:27:11 Mobilní robotika a Brightpick
00:34:12 Robot, kterého mají v Rohlíku a Dr.Max
00:39:09 Pro koho produkt od Brightpicku je?
00:48:13 Výroba v Bratislavě a výhledy do budoucna
00:56:45 Prodej Photoneo
01:02:22 Kdy budeme mít doma humanoidní roboty?
01:12:48 Brightpick Robot k pronájmu
01:20:04 Život v americkém Austinu
Rok 2026 bude pro investory jízda. Na co se zaměřit a čemu se raději vyhnout?
Nový rok tu máme jen pár dní, ale už teď se dá říct, že je a nejspíš i bude hodně hektický. Venezuela, Írán, Trump… Takže investoři by měli být v pozoru. „Rok 2025 byl těžký rok a 2026 nebude o nic lehčí,“ varuje v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Hedge stálý host pořadu Filip Kejla. Jeho parťák ve studiu Michal Semotan ale připomněl, že z čistě investorského pohledu se loňský rok vydařil paradoxně velmi dobře. A co ho na něm zamrzelo? „Nechal jsem si ujet stříbro a to mě opravdu mrzí,“ přiznal při pohledu na výkon drahého kovu, který minulý rok přidal na ceně 148 procent.
Prudce loni ale nestoupalo jen stříbro, nýbrž i zlato nebo, pro někoho překvapivě, pražská burza. Populární index S&P 500 pak přidal, vyjádřeno v dolarech, zhruba 18 procent. A právě o tom, co loni na burzách fungovalo, co méně a co zklamalo, jsme se bavili v první epizodě Money Makeru Hedge v roce 2026. V něm se ovšem Filip Kejla z Next Wealth a Michal Semotan z J&T investiční společnosti zaměřili také na to, co se dá na trzích očekávat v následujících měsících. Tedy že je mimo jiné třeba počítat s tím, že může přijít i korekce: „Filip to tady zmínil, tři roky za sebou máme ziskový index. Ono to může trvat 4, 5 let, ale pak samozřejmě o to víc ta korekce bude prudší.“
00:00:00 Highlighty roku 2025
00:08:26 Překvapivé výsledky evropských indexů
00:13:35 Největší hit-and-miss
00:19:33 Předpovědi na 2026
00:24:36 Venezuela, Tchaj-wan a Ukrajina
00:33:49 Technologický souboj mezi Amerikou a Asii
00:40:18 Nvidia a další AI hráči
00:47:02 CSG, Eurowag a Groupon
00:59:08 Jak se dařilo automobilkám?
Odmítli miliardovou nabídku, pak firmu prodali ještě dráž
Odmítli miliardovou nabídku, aby o pár let později prodali firmu ještě za víc peněz. Ondřej Gazda a Patrik Šimek ukázali, že velký technologický příběh jde vybudovat i mimo záři reflektorů a bez investorů. Automatizační nástroj Integromat vznikal čtyři roky, pak se ale rychle rozjel a dnes ho už pod názvem Make využívají statisíce lidí po celém světě včetně OSN. „Snažíme se nebýt mistři světa a prostě dál děláme svou práci, i když už bychom dávno mohli být v důchodu,“ říkají zakladatelé v podcastu Money Maker.
Oba začínali v herním světě u stříleček jako Unreal Tournament nebo Operace Flashpoint. Pak naskočili na vlnu slevových portálů a díky vlastní potřebě automatizovat administrativu vytvořili software, který nakonec řádově za miliardy korun prodali německé společnosti Celonis. „Když je někdo schopný zdesetinásobit nabídku lusknutím prstu, pochopíte, že jste na něco kápli,“ vzpomíná Patrik Šimek na první nabídky na prodej.
Jaké to je budovat firmu z vlastních peněz a co vás to naučí? Jak probíhalo napínavé vyjednávání o miliardách korun a proč první nabídku odmítli? Co se změnilo po rebrandingu na Make, jak se z šesti zakladatelů stane firma o 380 lidech a proč dnes plánují maximálně na tři měsíce dopředu?
O tom se v novém díle podcastu Money Maker s Ondřejem Holzmanem a Lubošem Krečem baví Ondřej Gazda a Patrik Šimek.
00:00:00 Začínáme
00:07:17 Začátky v herním průmyslu a slevový portál
00:16:48 Čtyři roky vývoje produktu
00:25:25 „Odmítnout nabídku bylo sakra těžký.“
00:35:49 Miliardová nabídka od Celonisu
00:41:05 Co vlastně Make dělá?
00:54:04 Rebrand z Integromatu na Make
00:57:59 Přesun z operativy do strategie
01:04:36 “AI totálně mění byznys.”
01:10:43 Osobní i byznysové plány
Za stamiliony prodal firmu, teď jde řídit ČVUT. Co způsobí boom AI?
Teď, nebo nikdy. Michal Pěchouček už ve své kariéře zažil mnoho výzev, na které možná nikdo před ním neměl odpověď. Teď ovšem stojí před úkolem, který může ovlivnit směřování tisíců studentů a možná i celé země na dekády dopředu, byť on sám na to bude mít jen pár let. Uznávaný profesor, podnikatel a expert na umělou inteligenci v únoru nastupuje jako nový rektor ČVUT a v podcastu Money Maker vysílá jasný vzkaz: „Vysoké školy buď budou určovat budoucí technologický vývoj, nebo se stanou úplně irelevantními.”
Třiapadesátiletému vědci se podařilo udělat úspěšnou kariérou nejen na akademické půdě, ale také v byznysu. S Martinem Rehákem před více než dekádou založili a úspěšně prodali startup Cognitive Security, kde si už tehdy hráli s umělou inteligencí. Poté se Michal Pěchouček vydal jako technický ředitel do Avastu a do toho působil jako profesor na Fakultě elektrotechnické ČVUT. S rolí rektora mu teď začíná nová životní i kariérní etapa.
„Chci pomoct vytvořit prostředí, ze kterého bude vyrůstat generace lidí, jež budou schopní uspět ve světě exploze umělé inteligence,” říká v podcastu Money Maker Michal Pěchouček. Bavíme se v něm také o tom, jaký průlom v roce 2026 přinese umělá inteligence, proč Evropa zaostává za Spojenými státy, jak nahlíží na regulaci AI nebo o tom, proč potřebuje na ČVUT pomoc od byznysu.
00:00 Začínáme
06:46 Nejlepší AI model
010:49 Rychlost a dopad technologické změny
15:51 „Nadšení vyhrálo nad odpovědností.“
24:27 Společný evropský AI model
30:22 „Chci dostat ČVUT na technologickou špičku.“
41:16 Otevřenost univerzity vůči byznysu
47:49 Plány na čtyři roky rektorátu
50:25 „Chci vytvořit úspěšnou AI generaci.“
55:28 Proč studovat matematiku?
Studovala v USA, žila v Uruguayi, investovat se učila od nejlepších a teď má svůj fond
Řada výzkumů potvrdila, že ženy jsou jako investorky sice opatrnější, ale úspěšnější než muži. Jenže správě peněz se jich věnuje zoufale málo. Jednou z těch, které se snaží ukazovat cestu a které popularizují investování v dámském publiku, je původem slovenská, ale v Praze usazená podnikatelka Emília Mamajová.
Ostruhy získala v investiční skupině Penta, žila a studovala v Uruguayi nebo USA, pracovala pro spoluautora porevoluční ekonomické transformace Gabriela Eichlera, jako investorka figurovala ve vzdělávací skupině Ondřeje Kanii. A teď rozjela svůj nový fond Everita Capital. „Investovat budeme tady i na Balkánu, ale vždy v rámci EU,” říká v podcastu Money Maker.
Proč se nedaří přimět více žen, aby se zajímaly o investování? Na jaké firmy se s fondem Everita Capital bude zaměřovat? Jaké to bylo začínat v Pentě? Proč odešla z Latinské Ameriky a proč se tam chce jednou vrátit? Kde leží největší private equity příležitosti? Jaký byl šéf Gabriel Eichler, jeden z tvůrců kapitalismu s Česku? To a mnoho dalšího jsme probrali v nejnovější epizodě podcastu Money Maker s Emílií Mamajovou.
00:00:00 Začínáme
00:04:30 První žena v investičním týmu
00:10:17 „Půl úspěchu je zlepšení procesů.“
00:15:26 Cíle fondu
00:20:42 Studium, Uruguay a Penta
00:25:52 Spolupráce s Gabrielem Eichlerem
00:32:08 Studium MBA
00:35:42 Investiční společnost PineBridge
00:40:20 Vznik ženského investičního fondu
00:45:34 Rozjíždění druhého fondu
00:55:42 „Investujeme do toho, čemu rozumíme.“
00:59:54 Proč se ženy bojí investovat?
Odstranili jsme skryté poplatky, teď konkurujeme Revolutu, říká Borkovec
Postavit v Česku novou banku na zelené louce, na to si nikdo dlouho netroufl. A mnoho lidí nevěřilo ani Petru Borkovcovi. Spoluzakladatel mnohamiliardové finančně-poradenské skupiny Partners si ale šel za svým a dnes stojí v čele nejnovější a rychle rostoucí české banky. Řada lidí přitom dlouho nevěřila, že to dokáže. Jako tradiční bankéř se prý necítí, ale v novém dílu podcastu Money Maker říká jasně: „Banka je pro nás po všech stránkách brutální game changer.“
Jak se staví úplně nový finanční dům a jak vypadalo několikaleté martýrium, ze kterého nakonec vzešla Partners Banka? Jak chce Petr Borkovec získat 100 milionů klientů v Evropě, proč může nasazovat služby, na které si jiné banky netroufnou a změnil názor na bitcoin? A jak do jeho vize zapadá třeba velmi zajímavá investice do Revolutu?
O tom všem jsme si povídali s Petrem Borkovcem v nejnovějším dílu podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:08:21 Investice do Revolutu
00:16:19 „Penzijní peníze jsou klíč.“
00:24:21 Vlastní banka jako splněný sen
00:32:56 Nový hráč na trhu
00:44:21 „Bitcoin považuju za náboženství.“
00:48:54 Multiměnové účty
00:56:15 Mobilní aplikace
01:05:24 Expanze a sto milionů klientů
01:08:08 „Na dovolené budu pařit hry.“
Řešil bitcoinovou kauzu, tepe nemovitostní šmejdy a říká: V byznysu čerpám z pokeru
Máloco vyvolalo ve světě nemovitostních investic takový poprask jako video, které nedávno na YouTube vypustil mladý právník Kirill Juran. Srozumitelně, s vtipem a zároveň ostře v něm tepe mýty a fámy, které nákupy investičních bytů provázejí. „Natočil jsem to, protože jsem si sám chtěl srovnat, jestli to dává smysl. A neopírat se jen o teze typu‚ že Češi mají rádi cihlu,” říká v podcastu Money Maker.
Na svém profesním stole toho ale dnes má Juran víc: vede právní a daňovou kancelář Smpl, která se specializuje na krypto, gaming scénu i investory. Účastnil se také vyjednávání se státem v případě tzv. bitcoinové kauzy. „Bylo zajímavé vidět, jak většina veřejnosti nechápe, jak věci fungují. Hodně se mluvilo o praní špinavých peněz, ale nikdo netuší, co to vlastně znamená,” říká. Zároveň také pomáhá s financování jiným firmám a tu a tam dělá první venture kapitálové investice.
Proč si myslí, že mladí lidé by se neměli ve 20 letech napákovat hypotékou na tři dekády? Jak AI mění právnickou profesi a proč juniorní právníci začínají být méně užiteční než Gemini? Kam se posouvá český kryptotrh a kdo jsou ti, co vydělali „velkou jedničku”? A co ho naučil poker o podnikání?
O tom všem jsme si povídali s Kirillem Juranem v nejnovějším dílu podcastu Money Maker.
Z Vinohrad k miliardám: kdo zajišťuje přenos Ligy mistrů nebo streamovacích obrů?
Když má Tomáš Bačík popsat známým, co přesně dělá, musí použít zjednodušující analogie. Působí totiž jako jeden z viceprezidentů společnosti CDN77, která sídlí na pražských Vinohradech a specializuje se na doručování webového obsahu, především videa. A to stojí na tisících serverů a složitých technických přístupech a postupech.
Klíčové je, že právě díky těmto firmám se můžeme bez zádrhelů dívat na videa na Netflixu, sociálních sítích nebo třeba na přímé přenosy z Ligy mistrů. „Jsme neviditelným dělníkem internetu, bez kterého by to nefungovalo,“ říká Tomáš Bačík v podcastu Money Maker.
Původně měl přitom namířeno jinam. V rámci svých studií se zaměřoval na skotskou literaturu nebo anglickou lingvistiku a zvažoval učitelskou dráhu. Nakonec narazil na inzerát CDN77, kterou tehdy zakladatel Zdeněk Cendra teprve rozjížděl, a od té doby pomáhá budovat globální internetový byznys, který měl letos v tržbách překonat čtyři a půl miliardy korun s tradičně vysokou ziskovostí.
Díky čemu česká firma poráží světovou konkurenci? Jak dál rozšiřuje svůj byznys a pro jaké hráče vlastně pracuje? O tom všem si s Tomášem Bačíkem povídáme v podcastu Money Maker.
00:00 Od skotské literatury k CDN službám
06:02 Co vlastně CDN77 dělá?
17:55 Recept na globální úspěch
24:48 Disney+, Amazon Prime, HBO a další
32:2 „V Africe jsme největší.“
39:24 Zapojení AI
45:35 „Cílíme na miliardů dolarů ročně.“
47:28 Největší výzva? Live stream
LIVE: Nvidia nakopla trhy, ale jen na chvíli. Proč může být splasknutí AI bubliny očistné?
Money Maker Hedge poprvé vyrazil ze studia za svými posluchači – nahrával se živě v Nové Spirále na pražském Výstavišti, kde proběhl čtvrtý ročník byznysové konference Money Maker. A zatímco kulisy byly nové, obsah zůstal věrný tomu, co hýbe světem akcií už několik týdnů: jsme uprostřed AI bubliny, či nikoli? A může náladu trhu zachránit jeden jediný titul, konkrétně Nvidia?
„Je to svým způsobem revoluce AI, všichni si ale kladou otázku, jak bude financovaná,” připomněl na pódiu Michal Semotan, proč je patrná nervozita a proč se víc než dřív hovoří o potenciálním splasknutí bubliny. A Filip Kejla jej doplnil: „Je tam nějaký samočistící regulační proces, který teď nastal.”
Povídání na scéně v Nové Spirále přišlo jen pár hodin poté, co Nvidia představila své výsledky za třetí kvartál roku 2025, jež byly opět nad očekávání dobré. Trhy na to zareagovaly okamžitým růstem, jenže tento jejich optimismus vydržel jen pár hodin a následně se na ně vrátil lehce negativní tón a dílčí propady.
Během živého natáčení podcasu Money Maker Hedge jsme se zaměřili nejen na to, ale i na kondici Alphabetu, na takzvané shortsellery, kteří sází na poklesy akcií, a nemohli jsme vynechat ani Porsche, které představilo nový elektrický model Cayenne.
00:00 Začínáme
02:44 Report Nvidie a financování AI revoluce
08:31 Blíží se korekce trhu?
13:56 Reálná cena vs. trhová cena
16:57 Je čas zchladit hlavy?
21:34 Google jako lídr sektoru
27:51 „Berkshire má problém.“
30:56 Nové Porsche Cayenne
Lekce bohatství podle Nýdrlových: reality, bitcoin, Karibik a návrat domů
Když manželé Michal a Pavla Nýdrle prodali za stovky milionů podíl ve své digitální a marketingové skupině Kindred, toužili, že i s dětmi obeplují svět na plachetnici. To se po vážné nehodě povedlo jen z části, teď si proto užívají „českou nudu“: pomohli na Hrad Petru Pavlovi a farmaří. A také investují do nemovitostí, s firmou Next Wealth pomáhají bohatým lidem spravovat jejich majetek a nově se zamilovali do bitcoinu. „Usínáme s ním a vstáváme s ním,“ smáli se v podcastu Money Maker.
Proč investovali se zakladateli skupiny Satoshi Labs do kryptoměnového startupu Invity? Jaké mají plány s bitcoinovým fondem? Co je baví na nemovistech a jaké projekty budují? V čem jim učarovalo farmaření? Nechtějí ještě jednou zkusit na lodi objet celou planetu? O tom a mnohém dalším jsme si povídali v podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:01:33 Bitcoin jako „největší vynález tohoto století“
00:11:25 Mise Invity a Next Wealth: Jak Nýdrlovi přenášejí finanční principy do světa bitcoinu
00:32:04 Prodej agentury Publicisu, earnout a život v korporátu
00:49:16 Realitní portfolio a aktivní investování
00:57:44 (Ne)dokončená cesta kolem světa, návrat do Prahy a kampaň pro Petra Pavla
Větší teplo i levnější byty. Proč Dubaj okouzlila českého podnikatele?
Dubaj. Nejlidnatější město Spojených arabských emirátů jedni milují, jiní si k němu nikdy nenašli cestu. Denis Karásek kouzlu pouštního emirátu před lety propadl, pořídil si tam vlastní byt a nakonec v místě rozjel realitní byznys. „Okouzlilo mě, co dokázali za jednu lidskou generaci vybudovat. V Dubaji si každý najde to svoje,“ vypráví Denis Karásek, který s podnikáním začal v Brně.
Dnes má jednu z největších tuzemských speciálek na realitní služby právě v Dubaji. Přes jeho jeho společnost Buy Dubai se loni prodaly více než dvě stovky apartmánů a obrat přesáhl miliardu korun.
Pro koho je zajímavé si v Dubaji pořídit nemovitost? Na co si dát v místě pozor? A je Dubaj levnější než Praha?
00:00 Začínáme
04:03 „Do Dubaje mě dostal covid.“
06:53 Realitní trh v Dubaji
10:04 Začátky BuyDubai
14:03 Cesta k prodeji nemovitostí
20:05 Život v Dubaji a okolní státy
27:48 Scouting projektů
30:16 Kdo nemovitosti kupuje?
36:04 “Dubaj je levnější než Praha.“
Chorvatsko už není levné, Dolomity se zavírají, Dubaj vrcholí. Kde si koupit letní byt?
Snili jste někdy o vlastním apartmánu u moře nebo v Alpách, který slouží k dovolené i investici?
Jan Rejcha, majitel realitní kanceláře Rellox, který se zahraničním nemovitostem věnuje 20 let, v dalším dílu podcastu Money Maker Reality hodnotí aktuální situaci na evropských trzích.
Od „držáku“ Rakouska s jasným apart hotelovým režimem přes rozmanitou Itálii s limity pro nerezidenty v Dolomitech až po Polsko s lákavými projekty u Baltu. Dojde i na Španělsko, kde přitvrzuje regulace krátkodobých pronájmů, nebo oblíbené Chorvatsko, které se proměnilo ve výběrovou lokalitu.
„Letos máme průměrnou prodejní cenu v Chorvatsku přibližně 700 tisíc eur, dostává se tak spíše do pozice výběrového trhu,“ říká Rejcha.
Podrobněji se díváme také na Emiráty, kde je dubajský trh podle Rejchy blízko vrcholu. „Osobně jsem větší fanoušek Abu Dhabí. V realitním cyklu je přibližně 4 až 5 let za Dubají, ale tamní trh působí zdravěji, méně přepáleně. I investice typu Disneyland ukazují, že v Abu Dhabí dlouhodobě myslí nejen na investory, ale také na na turisty nebo běžné obyvatele,“ dodává Rejcha.
Proč je u moře nejdražší pěší vzdálenost od moře? Jak se správně počítá čistý výnos po nákladech? Na co si dát pozor ve Španělsku? A jak fungují servisované rezidence?
Poslechněte si celou epizodu!
Partnerem epizody je Rellox.
S&P 500 na steroidech. A co Trump – dělá burzovní podfuky?
Akciový index S&P 500 je díky mánii kolem umělé inteligence na maximech a ještě víc než dřív v područí úzké skupiny technologických titánů, které dnes představují přes 40 procent jeho celkové hodnoty. Relativně brzy by mezi ně mohlo přibýt také OpenAI – jeho vstup na burzu totiž dostal v posledních dnech celkem jasný harmonogram a mohlo by k němu dojít už v roce 2027.
„Bude to naprosto mimořádná událost,“ prohlásil v podcastu Money Maker Hedge investor Michal Semotan. S Filipem Kejlou pak detailně probrali nejen vyhlídky na IPO tvůrce ChatGPT, ale také to, jak dodávky pro AI průmysl táhnou vzhůru také firmy, u nichž by to mnozí nečekali – jako třeba výrobce stavební techniky Caterpillar.
S Michalem Semotanem a Filipem Kejlou se můžete potkat osobně na konferenci Money Maker, která proběhne ve čtvrtek 20. listopadu na pražském Výstavišti a podcast Money Maker Hedge se tam odehraje živě na pódiu.
000:00:00 Začínáme
00:07:39 AI revoluce
00:20:22 Shrnutí výsledkové sezóny
00:23:17 Vstup Open AI na burzu
00:30:47 Růst S&P 500
00:38:37 Broadcom a Intel
00:45:07 Americká cla a shutdown
00:50:35 Trump coin a inside trading
00:54:14 Evropské a další trhy
00:57:33 Volkswagen, Porsche a elektromobilita
Zdolal Ironmana, miluje nudný SAP a investuje do cihel i startupů
Není to sice moc sexy disciplína, ale ve světě byznysu je hodně důležitá, hodně známá a především se v ní točí hodně peněz: nasazování a správa podnikových systémů SAP. Své o tom ví Ondřej Dědina, který je spolumajitelem skupiny Mibcon Group, jež se právě tomuhle věnuje – a patří k absolutní české špičce.
„V tržbách jsme na úrovni miliardy korun,“ říká Dědina v novém dílu podcastu Money Maker Leaders. V něm také popisuje, jak s kolegy přemýšlí o investicích nejen do firmy, ale především do dalších oborů – do nemovitostí, do startupů, do bitcoinu, do akcií…
Co všechno dnes skupina Mibcon dělá? Co pro ekosystém SAP znamená umělá inteligence a její nástup? A čím si Dědina plní sny a jak se udržuje fit? To a mnoho dalšího najdete v nejnovějším dílu podcastu Money Maker Leaders.
00:00 Začínáme
04:15 Ze SAPu do Mibconu
09:21 Co je dnes SAP?
16:01 Mibcon Group
29:48 Family office a investice
39:52 Růst Mibconu a budoucnost SAPu
44:52 Soukromé investice a Ironman
49:33 Budoucnost Mibconu
Nepromítejte se do svých dětí. Ony nejsou vy, říká expert na uspořádání majetku
Když v roce 2021 zemřel Petr Kellner, řada podnikatelů se poprvé zastavila. „Spousta z nich si tehdy uvědomila, že vlastně nemají ošetřené, co se stane s jejich majetkem a firmou. A přitom většina jede, jako by nebylo zítra,“ říká Jakub Hollmann, expert na správu majetku.
V nové epizodě podcastu Money Maker řešíme, proč se vyplatí mít plán dřív, než přijde zdravotní krize, nová partnerka nebo nástupce bez chuti pokračovat. Jak zabránit tomu, aby rodinné bohatství rozdělilo děti? A proč by se podnikatelé neměli „vykupovat“ ze špatného svědomí?
Podle Hollmanna, společníka advokátní kanceláře Portos a spoluzakladatele poradenské firmy CCS Premium Trust, nejsou trusty jen pro miliardáře. Naopak — čím dál víc lidí je využívá jako způsob, jak ochránit rodinu i byznys.
„Vždycky říkám klientům: nepromítejte se do svých dětí. Oni nejsou vy a musí si to dělat po svém,“ dodává.
Jak oddělit svůj majetek od rizika podnikání? Proč často majetek víc než zákony ohrožují emoce? A jak se s nástupem AI mění práce právníků i jejich klientů? Poslechněte si novou epizodu.
00:00 Začínáme
01:24 Od snu o soudnictví k advokacii
07:28 Byznys model advokacie: Kolektivní řízení Portosu a strategický přesah
11:00 AI a budoucnost práva: Posun k poradenství a strategii
15:35 Důvody pro svěřenské fondy (trusty)
18:34 Katalyzátory: Covid a Petr Kellner
24:46 Designování majetkových struktur a role právníka jako psychologa
35:56 Mezigenerační předávání: Jak motivovat potomky a vyhnout se „nemoci z blahobytu“
44:55 Klienti 35+ a mezinárodní atraktivita Česka
Dubaj? Za 4,5 milionu tam pořídíte byt, který může vydělat dvojnásobek oproti Praze
Češi berou nemovitosti skoro jako národní sport. A když už doma všechno zdražilo, hledají výnosy za hranicemi.
„Pokud v Dubaji stojí nemovitost kolem 4,5 milionu korun, není to žádný luxus. To je pod úrovní průměrných cen v českých krajských městech,“ říká Robert Hanzl, ředitel a spolumajitel společnosti Next Reality, která má novou dcerku zaměřenou na exotiku, Next Dubai.
V druhé epizodě nové série Money Maker Reality, která bude zajímat všechny, kdo uvažují o investicích do nemovitostí v zahraničí, s moderátorem Václavem Kinským probírá tom, jak vypadá investice do dubajských nemovitostí v praxi – od očekávání výnosů přes rizika až po to, proč chce mít české makléře přímo na místě.
Jako u všech investic je třeba vážit rizika s výnosy. „Praha dnes dává z nájmu zhruba 3 procenta. V Dubaji vidíme 6 až 8 procent, u některých projektů blízko desíti,“ dodává Hanzl.
Partnerem dílu je Next Reality.
Zbohatl v Avastu, miliardy poslal na dobrou věc a teď z nich rozjíždí i nový startup
Rok v tichosti ladil a šteloval startup Aisle, který vyhledává a opravuje chyby a zranitelnosti v počítačových systémech. Shromáždil do něj tým čtyř desítek lidí, a to všechno primárně za své peníze. Nyní Ondřej Vlček, někdejší dlouholetý šéf Avastu a jeden z největších českých mecenášů, poodkryl, jak o své nové byznysové dráze startupisty přemýšlí.
Proč startup Aisle budovali rok v tajnosti? Kdo s tímto nápadem přišel, s kým jej založil a jak mají rozdělené role? Proč nechtěl vzít peníze od venture kapitálových fondů? Jak velký rozdíl je mezi dráhou startupisty a pozici šéfa velké technologické firmy? Kam s Aisle míří? A proč se nedávno zbavil všeho, co vyrábí firmy Elona Muska? O tom a mnohém dalším jsme si povídali v podcastu Money Maker.
00:00 Začínáme
04:44 K čemu je Aisle?
12:00 Tvůrci, název a LLM
18:02 „Cílíme na ty, kteří to už řeší.“
22:27 Plány, struktura a financování
32:15 „Kyberbezpečnost je téma.“
36:06 Startup vs. korporát
42:04 „AI je přelomová technologie.“
48:54 Nadace a usedlost Cibulka
55:52 Cestování a Tesla
Dubaj očima expertky: Mýty, které brzdí české investory
Dubaj – město, které Češi často vnímají jako horký, drahý a vzdálený sen. Jenže podle Barbary Adamčíkové, realitní expertky společnosti BuyDubai, která tu žije už několik let, je skutečnost jiná.
V první epizodě nové série Money Maker Reality, která bude zajímat všechny, kdo uvažují o investicích do nemovitostí v zahraničí, boříme nejčastější mýty o realitním trhu v Dubaji: Od „nečitelné“ arabské kultury přes mýtus o prázdných bytech v létě až po předsudek, že jde jen o hřiště pro milionáře
„Rozhodně to ale není tak, že veškeré projekty na všech adresách jsou lukrativní. Je třeba pečlivě vybírat jak lokalitu, tak developera,“ upozorňuje Adamčíková, která v Dubaji žije několik let.
Dozvíte se, jak Dubaj funguje jako dobře promazaný systém, jak její trh táhnou expati z celého světa a proč o ní přemýšlejí i čeští investoři.
Partnerem dílu je BuyDubai.
00:00 Začínáme
00:48 Mýty a realita v Dubaji
04:12 Proč je Dubaj napřed? Vize, infrastruktura a efektivita
08:28 Náklady na život a profil českého investora
12:19 Investiční strategie: Výběr developera a dopad sezónnosti
21:26 Plán B pro Dubaj
23:57 Vstupní kapitál, očekávaný výnos
Je čas hromadit hotovost. A co akcie AMD? Před půl rokem je nikdo nechtěl
Automobilka Ferrari představila před pár dny nové ústrojí svého elektrického supersportu a ohlásila poměrně pozitivní výhled na příští roky. Jenže její akcie přesto reagovaly poklesem, ačkoli se jí daří lépe než konkurenci. Důvod? „Její aktuální ocenění bylo prostě nesmyslné,” prohlásil v podcastu Money Maker Hedge investor Michal Semotan z J&T.
V nové epizodě došlo i na dění kolem akcií čipového výrobce AMD, které naopak prudce rostou díky ohlášené spolupráci s OpenAI. „Ještě před pár měsíci je přitom nikdo nechtěl,” podivil se druhý pravidelný host pořadu Filip Kejla z Next Wealth.
Jaké byly dopady českých sněmovních voleb na akcie ČEZu? Co je příčinou rostoucích cen zlata? A proč stále nepřichází očekávaná korekce zahřívajících se trhů? Poslechněte si novou epizodu podcastu Money Maker Hedge a přihlaste se také k odběru našeho nového investičního newsletteru Money Maker Recap!
00:00 Akcie ČEZu a windfall tax
06:43 Vliv českých voleb na trh
09:15 Úrokové sazby, akcie a fondy
17:46 Zlato, a dolar a dluhopisy
26:04 Americký retail
37:55 Evropská diverzifikace
43:32 Ferrari, Del a Alphabet
48:31 Praskne AI bublina?
56:00 Znovuzrození Oracle a AMD
Před 30 lety prodal byt a koupil první trafiku. Dnes má miliardový byznys po celém Česku
Jeho firmy jen letos utrží čtyři miliardy, vydělají stovky milionů a denně u něj nakupují tisíce lidí. Nikdy přitom neměl žádného investora a jeho jméno zná jen málokdo. Daniel Tomeš vybudoval od nuly síť prodejen Traficon a kolem ní postavil byznysovou skupinu DT Holding. Ta vyvíjí pokladní systémy, vyrábí truhlářské vybavení obchodů, staví a investuje do nemovitostí.
„V první trafice, kterou jsem si koupil, jsem musel spát, aby mi ji nevykradli,” vzpomíná v nejnovější epizodě podcastu Money Maker na rozjezd svého podnikání v Liberci devadesátých let.
Jak rychle roste jeho síť Traficon, která čítá přes 200 poboček? Kdy vyrazí do zahraničí? Proč si chce koupit nemovitost ve Francii a v New Yorku? Jak se proměnil byznys s tabákovými výrobky za 25 let, co je v byznysu? Na čem jeho obchody skutečně vydělávají?
Proč spojuje do jedné skupiny byznysy, které spolu zdánlivě nesouvisejí? A jak se mu žije poté, co přestal své firmy řídit a myslí víc na sebe a své zdraví? O tom všem jsme si povídali v aktuálním dílu podcastu Money Maker.
Jeden si kdysi klepal na čelo, pak bratři Králové ovládli YouTube. Dnes zná jejich práci celé Česko
Jejich práci je těžké přehlédnout – byli to oni, kdo na Vltavu u Karlova mostu postavil dvě obří panenky z populárního seriálu Netflixu Hra na oliheň. Bratři Jiří a Petr Královi. Mladší Jiří je jeden z prvních českých influencerů, který na Youtube dosáhl na milion sledujících, a Petr byl dlouhá léta šéfem marketingu v Mallu.
Posledních šest let pak spolu úspěšně vedou digitální agentury Socialpark. „Že budeme spolupracovat, bylo tak nějak automatické,“ říkají v exkluzivním společném rozhovoru v podcastu Money Maker.
Jak funguje jejich sourozenecká chemie a jaké mají ve firmě role? Kdo vymyslel kampaň pro Netflix s Jožinem z bažin? A proč Jiřího Krále dnes víc než videa baví kartičky Pokémon? O tom a mnohém dalším jsme mluvili v podcastu Money Maker.
00:00:00 Jak sehnat Ivana Mládka pro Netflix?
00:03:29 Organický růst Social Parku
00:08:22 „Říkat ne je každodenní chleba.“
00:14:02 Bratrská dynamika
00:16:35 YouTube industry a Jirkovy začátky
00:25:51 Začátek sourozenecké spolupráce
00:31:49 Jak udržet krok s mladýma?
00:35:55 Spolupráce s Netflixem a další produkce
00:44:58 Recept na vysoká čísla
00:53:42 Proměna influencerství
01:03:48 Jak se prodává nápad?
1:09:21 Ohrozí AI kreativní profese?
01:14:36 Zkušenosti z korporátu a investiční fond
01:19:44 Sbírání Pokémonů
Obrana „montovny“: Proč je umění něco dobře vyrobit
Dlouholetý spolupracovník Petra Kellnera a bývalý šéf O2 Tomáš Budník se po padesátce rozhodl vrátit k podnikání. Jeho syn Filip chtěl původně rychle zbohatnout a dlouho za ním chodil s různými více či méně bláznivými nápady. Nakonec našli společnou podnikatelskou cestu v českém průmyslu. Založili investiční skupinu Thein, která se vedle IT soustředí také na strojírenství, slévárenství nebo železniční průmysl a má miliardové tržby.
Proč sází právě průmysl? „Všichni si myslí, že je jednoduché něco někde montovat, ale my v Evropě umíme jednotlivé součástky také vyrobit. V tom vidíme budoucnost,” říká Filip Budník.
Jak probíhá akvizice továren od odcházející generace podnikatelů? Proč je dnes těžší sehnat soustružníka než IT vývojáře? A jak je ovlivňuje to, že se s investiční fondy v Česku roztrhl pytel? O tom jsme hovořili v nejnovější epizodě podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:01:53 Kde se vzalo jméno Thein?
00:3:00 Přerod z rodinné firmy na investiční fond
00:6:07 Železnice, strojírenství a vodík
00:28:24 Vydá se Thein na nákupy do Německa?
00:31:49 Nejsou lidi: Dělníci, ani manažeři, co si „umí vyhrnout rukávy“
00:35:36 Umělá inteligence a digitalizace
00:38:45 Budoucnost Česka? Klidně montovna, ale s funkčním R&D
00:46:45 Paradoxy ekologických regulací
00:50:22 Boom fondů v Česku
00:58:53 Digitální divize: Kyberbezpečnost
Obával se příchodu WeWorku. Pak ho v Praze porazil a ovládl trh
Oba se jmenují Adam a oba naskočili po velké finanční krizi do byznysu se sdílenými kancelářemi. Jenže zatímco americký WeWork v čele s Adamem Neumannem rychle narostl a pak o to rychleji zkolaboval, Čech Adam Zvada a jeho společnost Scott.Weber byznysové nástrahy ustáli a dnes jsou tuzemským lídrem.
„Původně jsem přitom chtěl také nabrat investice a agresivně expandovat do ciziny. Ještě že to nevyšlo,“ prohlásil podnikatel v podcastu Money Maker. Jeho firma dnes pronajímá desítky tisíc metrů čtverečních moderních kanceláří, míří ke třičtvrtěmiliardového obratu a kromě Prahy, Brna a Ostravy začíná pokukovat i po krajských městech a dokonce i hotelech.
Jak se mění trh s kancelářskými prostory? Co dnes firmy očekávají a jak na to landlordi reagují? Proč by si chtěl koupit hotel? A jak vlastně vzniklo jméno Scott.Weber? O tom všem jsme se mluvili v aktuální epizodě podcastu Money Maker.
Bitcoinoví těžaři: Od prvního dne jsme v zisku. Ale je to divoký západ
O bitcoinu ještě před pár lety v podstatě nic nevěděli, přesto díky němu mají teď byznys, kterým jen letos proteče skoro miliarda korun. Jakub Hlavenka a Michal Bílek založili společnost 2Bminer v covidu poté, co kvůli pandemii přišli oba o svá podnikání.
Vsadili na to, že jiným lidem zpřístupní těžbu největší kryptoměny a dovolí jim tak na vydělat na růstu její hodnoty. „Jsme od začátku ziskoví, nikdy jsme nebyli v mínusu,“ říkají v nejnovější epizodě podcastu Money Maker. To všechno přitom zvládají v pár lidech a s datacentry v USA a Dubaji.
Jak se mění poptávka po těžebních strojích, když cena bitcoinu kolísá nahoru i dolu? Co bylo nejtěžší na rozjezdu firmy v oboru, kterému ani jeden moc nerozuměli? A kam až podle nich bitcoin vystoupá? O tom všem a mnohém dalším jsme hovořili v posledním dílu podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:04:46 Vliv Bitcoinu na byznys
00:07:35 Co je to asic miner?
00:15:08 Zřizování hostingu
00:22:20 Rizika těžebního podnikání
00:30:27 Poruchovost minerů a možnosti opravy
00:39:00 Růst, vytěžené BTC a konkurence
00:45:42 Kvantové počítače a ATH Mine
00:53:44 Mining pooly a odměna za blok
01:01:57 Poroste Bitcoin letos?
Jeden prodal Nvidii, druhý se zbavil Mety, oba královsky vydělali. Přijde v září výplach na trzích?
Akcie rostou, rostou, rostou… Ale už brzy přijde pád. Konkrétně po 17. září, kdy zasedne americká centrální banka známá jako Fed a oznámí snížení základních úrokových sazeb. Takový, na první pohled překvapivý, scénář dění na finančních trzích předestřeli v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Hedge jeho pravidelní hosté, ostřílení investoři Michal Semotan z J&T Investiční společnosti a Filip Kejla z Next Wealth.
Probrali jsme toho ale samozřejmě mnohem víc: Proč Porsche vypadlo z indexu Dax 40? Nepřibývá signálů o AI bublině? Jak si stojí americký trh práce a proč by nás to mělo znervózňovat? Jak investovat do energetiky? A proč bývá září nejtěžším měsíce pro investory? Poslechněte si novou epizodu podcastu Money Maker Hedge.
00:00 Začínáme
03:41 Nvidia a AI bublina?
09:45 Americký trh práce zpomaluje
16:14 Nejhorší měsíc v roce
19:45 Magnificent 7
25:54 Porsche
29:22 Nové investiční kroky
40:44 Neřízená střela Donald Trump
49:00 IPO Figmy a ASML
Google zaspal, Česko je mi malé. Kateřina Havrlant o testosteronu v investování i sbírce videoartu
Po 14 letech ve zlaté kleci Googlu, kde se propracovala na vysoké pozice, se Kateřina Havrlant rozhodla pro radikální změnu. Covidové vyhoření a přehnaná byrokracie ji přiměly opustit korporátní svět a naplno se věnovat andělskému investování a umění. To už sice trvá pár let, ale… „Stále mám pocit, že Česká republika je pro mě trošku malá, takže musím pracovat venku a vyjíždět,“ říká v nejnovější epizodě podcastu Money Maker.
Jak se žije globální investorce, která v Česku naráží na „testosteronem řízený“ venture kapitálový svět? Jaké unikátní umělecké kousky skrývá její sbírka, kterou teď poprvé představí veřejnosti v Mánesu? Proč Google „zaspal“ ve vývoji Gemini? A proč se odmítá nechat titulovat jako „Kateřina od Jakuba“?
00:00:00 Začínáme
00:08:10 Začátky v Googlu a covidové vyhoření
00:15:21 Panická ataka a hledání nové cesty
00:20:39 Setkání se zakladateli Googlu
00:27:22 „Venture fondy v Česku řídí testosteron.“
00:33:59 Generace Z a regulace obsahu
00:40:00 Začátky AI v Googlu a AI v umění
00:47:10 Umělecká sbírka a setkání s Medou Mládkovou
00:55:47 Vytoužené kusy umění
Všude jsme pozdě, ale nikdo tak velký už nevznikne. Zavření CZC nám pomohlo, říká zakladatel Smarty
Známé byznysové pravidlo velí, že není vždy nejdůležitější být první, ale spíš přijít ve správný čas a být vytrvalý. A přesně touto filozofií se řídí i Petr Syrůček. Jeho skupina Smarty čítá desítky obchodů s mobily nebo počítači a spolu s e-shopem letos dosáhne na šestimiliardový obrat.
„My jsme skoro vždycky přitom poslední,“ říká se smíchem v aktuální epizodě podcastu Money Maker. Na mysli má především zavádění produktových a jiných novinek. Jenže zákazníkům to evidentně nevadí, co do velikosti se Syrůčkova skupina pohybuje v první pětce prodejců elektroniky za Alzou a Datartem.
Jaká byla jeho byznysová cesta? Co mu do podnikání dal Kamil Vacek a s kým dalším se potkal na vysoké škole? Jak přemýšlí o investicích a o budoucnosti své firmy? Proč nikdy nevzal externí peníze? A věnuje se kromě Smarty ještě něčemu dalšímu? O tom všem jsme si povídali v nejnovějším dílu podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:02:42 Otevření Apple prodejny
00:06:17 Byznysoví partneři z koleje
00:12:53 Počáteční strategie Smarty
00:18:46 Spuštění e-shopu
00:24:40 Růst firmy a čínská konkurence
00:31:17 Koupě řetězce JRC a kartičky s Pokémony
00:39:53 Podnikatelské sny
00:46:54 Prodejna jako zážitek
00:56:39 „Práce je můj koníček.“
01:01:03 Investování
Jemu táta předčítal Buffetta, ona otci radila s akciemi. Jak přemýšlí české investiční naděje?
Jsou mladí, hodně mladí, a už rozhodují o milionech. Lukáš Kružberský je v prváku VŠE a pracuje pro investiční společnost Next Wealth. Veronika Němečková teprve bude maturovat, ale už je členkou investičního výboru fondu J&T NextGen. A přišli do aktuálního vydání podcastu Money Maker Hedge, kde během léta zaskočili za jeho tradiční účastníky Filipa Kejlu a Michala Semotana.
„90 procent profesí nahradí nebo zásadně ovlivní umělá inteligence,“ prohlásil ve studiu mimo jiné Kružberský a Němečková jej doplnila: „Je neuvěřitelné, jak i do naší práce AI promlouvá.“ Právě důraz na moderní technologie a na technologické akciové tituly je něco, co asi mladší investorskou generaci odlišuje od té předchozí, kterou jinak reprezentují třeba právě Kejla se Semotanem.
Jak se oba mladí nadšenci k investování dostali? Jaké mají studijní plány? Kdy si poprvé koupili cenné papíry? Nebo co říkají na počínání Donalda Trumpa? Poslechněte si další epizodu nového podcastu Money Maker Hedge.
00:00 Začínáme
02:19 Role Veroniky v J&T NextGen
03:53 Lukášova pozice v Next Wealth
06:44 AI tooly při investování
16:12 Generační střety a pohledy
18:03 Cesta Veroniky a Lukáše k investicím
24:02 Rodinné zázemí a investiční gramotnost genZ
32:04 Další studijní plány
37:22 Investiční favorité Veroniky a Lukáše
44:52 Nvidia
47:47 Diskuze o 24/7 otevření burz
51:30 Kryptoměnový trh a Bitcoin
53:56 Donald Trump a jeho vliv na trh
Z pár stovek udělal miliardy. Jak Češi nenápadně postavili dvě velké IT firmy a pohádkově je prodali
Když Jan Mrázek v roce 1989 ještě před revolucí emigroval do západního Německa, měl v kapse jen pár německých marek a velkou touhu prosadit se v „novém” světě. Pak se postupně vydal do Kanady, propracoval do nejvyšších pater velké tamní banky a se dvěma kolegy založil IT společnost Adastra.
Právě tu teď po čtvrtstoletí rozvoje prodali. „Je to celkem solidní návratnost,” usmívá se Jan Mrázek v podcastu Money Maker při vzpomínce na pár korun, se kterými se kdysi do světa vydal. Většinový podíl v Adastře totiž koupil americký investiční fond Carlyle podle neoficiálních informací za vyšší jednotky miliard korun.
Jak se bez kontaktů a znalosti jazyka rozjíždí život v Kanadě? Jak si vybudoval dobrou pověst v tamním byznysu a nakonec i díky tomu úspěšně rozjel vlastní firmu? A jakou roli v Mrázkově životě hrají náhody? O tom všem se bavíme v podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:08:18 Prodej Adastry a firemní offsite
00:20:45 Výběr poradce a kupce
00:32:17 Vyjednávání a byznysové výzvy
00:44:01 Stáž v Německu a žádost o azyl
00:51:12 Emigrace s rodinou do Kanady
00:56:52 Práce v Bank of Montreal
01:05:27 Seznámení se se spoluzakladateli
01:10:45 Začátky Adastry a největší výzvy
01:20:59 Odvaha výměnou za svobodu
Šéf Sparty: Minulá sezona skončila katastrofou, víme to. Udělali jsme změny a posily ještě přijdou
Málokdo toho v současné Spartě pamatuje tolik jako on. Když Tomáš Křivda do jednoho z nejslavnějších fotbalových klubů v Česku před dvaceti lety přicházel jako stážista, byl zrovna čerstvým majitelem Sparty Daniel Křetínský a spol.
Křivda se postupně vypracoval až do role generálního ředitele a zažil se Spartou velké úspěchy, ale také velká zklamání. Přiznává, že takový pád, jaký prožili v loňské sezoně, asi Sparta ve své historii nepamatuje. „Její konec byl katastrofální, udělali jsme proto určité změny,” popisuje otevřeně v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Leaders.
Jaké změny v klubu po loňské neúspěšné sezoně udělali? S jakým rozpočtem Sparta operuje? Proč je pro její byznysovou budoucnost i sportovní úspěch klíčový nový stadion? A co generální ředitel říká na problematické chování některých fanoušků?
00:00:00 Začínáme
00:06:01 Miliardový rozpočet klubu
00:14:07 „Propad, který Sparta nezažila“
00:25:09 Problematičtí fanoušci
00:37:51 Řez kádrem a návrat Priskeho
00:44:28 Role Křetínského a skauting
00:53:11 Od stáže po ředitele Sparty
01:03:49 Je potřeba nový stadion?
01:11:38 Aktuální bolístky
01:20:23 Stavba stadionu za 5 milliard
Stavěl zeleně dřív, než to bylo cool. Partneři mě okradli – a díky jim za to, říká developer Řežáb
Když se Janu Řežábovi před 18 lety narodil syn, koupil zároveň v Praze pozemek s tím, že na něm postaví prémiový a ekologický bytový komplex. Dnes, když jeho potomek dovršil plnoletost, získal majitel developerské skupiny JRD na parcele teprve stavební povolení. A radši ji prodal.
„Tohle je trochu extrém, ale obecně se situace v Praze v průběhu času zhoršuje,” říká průkopník udržitelné výstavby a jeden z největších developerů v metropoli v čerstvé epizodě podcastu Money Maker. V přípravě má ale desítky projektů s tisícovkami bytů, takže je vůči bující byrokracii relativně odolný. Průpravu v resilienci mu navíc dal i samotný rozjezd byznysu před více než dvaceti lety. „Všichni moji obchodní partneři mě tehdy okradli. Za což jim musím poděkovat,” směje se.
Řežábova skupina JRD Group ovšem nepodniká jen v developmentu, hodně aktivní je také v energetice – vlastní větrné parky s výkonem kolem 20 megawatt a další chystá v Česku i na Slovensku. Podobně jako v rezidenční výstavbě i v tomto oboru je pro jednapadesátiletého byznysmena klíčové, aby to, co s kolegy dělají, mělo pozitivní dopad.
Jaká je byznysová cesta Jana Řežába? Jak hodnotí Green Deal? Jak se udržuje v kondici a proč nechce svým dětem nechávat moc peněz?
Poslechněte si celý rozhovor v podcastu Money Maker!
Na Oxfordu na něj vsadil miliardář, teď mu řídí fond. Samo to nepřijde, běžte studovat do světa, radí
Na to, aby mohl jet studovat univerzitu do amerického Gettysburgu v Pennsylvánii, se mu složila rodina. Na Oxford už ale neměli, a tak mu se studiem na elitní škole pomohl jeden z nejbohatších Čechů – bývalý majitel plzeňské Škodovky Tomáš Krsek. „Oxford byl extrémně náročný,“ vzpomíná Jan Černý, který se po návratu do Česka ozval právě svému mecenáši, jestli by pro něj neměl práci. A po boku nenápadného miliardáře udělal mimořádnou kariéru.
Černý ve 25 letech usedl do nejvyššího vedení Škody Transportation, podílel se na jejím prodeji do rukou PPF a teď už sedm let buduje s Krskem investiční skupinu BHM Group. „Pracujeme exkluzivně s penězi Tomáše Krska, nemáme žádné jiné investory,“ říká teprve 36letý Černý v nejnovější epizodě podcastu Money Maker Leaders.
Proč je podle Černého potřeba pro úspěch diskomfort? Jakým způsobem si čistí hlavu? Do jakých odvětví s BHM investuje? A jakou má vizi pro Česko do následujících let?
00:00:00 Začínáme
00:03:38 Portfolio BHM a Jana Černého
00:10:25 „Nejsme montovna, ale podnikatelský národ.“
00:22:14 Studium ve Spojených státech
00:28:30 Oxford a podpora Tomáše Krska
00:35:47 V 25 letech ve vedení Škodovky
00:44:15 Budování BHM a aktivní investování
00:53:09 Financování a strategie
01:00:57 Energetika a startupy
01:04:39 Work-life balance a sport
Máme peněz na 15 let a ještě že tak, říká Hubert Palán. Jak musel překopat miliardový startup?
Hubert Palán patří k nejvýraznějším a nejúspěšnějším postavám české technologické scény – před 11 let založil a dodnes vede softwarovou firmu Productboard. Ta se v roce 2022 stala po Rohlíku druhým českým dolarovým jednorožcem, tedy startupem s hodnotou přesahující miliardu dolarů. Od věhlasných fondů jako Sequoia Capital či Index Ventures získali stovky milionů dolarů a jejich klienty jsou firmy typu Salesforce či Volkswagen.
Posledních pár let ale bylo o Palánovi, který už dvě dekády žije v San Francisku, a Productboardu slyšet poměrně málo. „Procházeli jsme tvrdou transformací, v podstatě jsme budovali novou firmu,“ říká v podcastu Money Maker.
Proč se Productboard přeorientoval na velké koncerny? Jak tuto firmu změnil nástup umělé inteligence? Proč si Palán plánuje svůj život na měsíce dopředu? A jak přistupuje k výchově svých tří dětí?
00:00:00 Začínáme
00:01:45 Plánovací tabulka a výchova dětí
00:05:10 „Jako bourat dům a bydlet v něm dál“
00:16:11 Implementace AI
00:20:58 Nabírání lidí jako detektivní práce
00:27:27 Rozdíly v byznysu s AI a bez
00:36:20 Productboard v budoucnosti
00:46:22 Zrychlující tempo technologických změn
00:51:13 Americké tarify a evropské regulace
01:00:12 Česká pobočka a CTO Daniel Hejl
01:08:19 „Peněz máme ještě na 15 let“
Akcie rostou, ale českým investorům ničí zisky padající dolar. Koho to ovlivní a jak se bránit?
📈Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 lámou rekordy, ale dolar mezitím spadl na čtyřleté minimum. Co to znamená pro vaše investice? Bez měnového zajištění je totiž možné, že na nich reálně proděláváte.
V nové epizodě Money Maker Hedge rozebírají Filip Kejla ze společnosti Next Wealth a Michal Semotan z J&T Investiční společnosti nejen oslabující dolar, ale i:
– rizika letních trhů
– fenomén call opcí
– tokenizované akcie
– a v čem tkví přidaná hodnota aktivního investování.
Poslechněte si další epizodu nového podcastu Money Maker Hedge. Čtěte nás i na webu https://cc.cz, kde pro vás každý den pokrýváme témata, která hýbou Českem a světem.
00:00:00 Začínáme
00:05:01 Investování v letních měsících
00:10:52 Vliv restriktivní americké politiky
00:16:33 Kam až může americký dolar oslabit?
00:22:32 Swap – zajištění měny
00:29:40 Nejlepší rezervní měna
00:34:55 Pasivní vs. aktivní investování
00:42:58 První pololetí a strukturovaný produkt
00:48:26 Jsou opce i pro menší investory?
00:57:44 Tokenizace akcií a Robinhood
01:05:07 Kde bude NVIDIA za rok?
Firmu jsme málem prodali, ale dcery řekly ne, říká zakladatelka českého oříškového království Alika
Jejich oříšky a arašídy najdete skoro v každé večerce či supermarketu, spoléhají na ně i známé e-shopy jako Grizly. Tím, co hanáckou společnost Alika ale skutečně pohání, nejsou půlmiliardové tržby, nýbrž jemné příbuzenské vztahy: ve firmě už se angažuje třetí generace rodiny zakladatelky Jany Kremlové.Ta firmu se svým manželem rozjela krátce po revoluci, byznys už ale plně předala svým dvěma dcerám. Ovšem to, která z nich bude podnik s bezmála stovkou zaměstnanců řídit, rozhodla rezolutně právě ona. „Byla jsem to já, kdo to určil,“ řekla v podcastu Money Maker, kde byla hostem spolu se svou starší dcerou a nástupkyní v křesle generální ředitelky Petrou.Témat, která v nejnovější epizodě Money Makeru zazněla, bylo ale mnohem víc. Došlo nejen na předávání byznysu a křehké nuance spolupráce s rodinnými příslušníky, ale i na velké obchodní řetězce, reputaci podnikatelů v potravinářství, na plány na expanzi nebo na proměnu trhu.
00:00:00 Těžké začátky v devadesátkách
00:10:38 Vyrůstání v rodinné firmě
00:19:51 Rodinné vs. pracovní vztahy
00:28:04 Dluh 70 milionů a rozdělení rolí
00:39:41 „Rozstříhat a znovu poskládat“
00:46:13 Čtyři ředitelky a máma jako velký bratr
00:54:24 Jsou české potraviny kvalitní?
00:59:24 Ořechy z celého světa a nové produkty
Cestovala do rozvrácených zemí, kam se jiní bojí. Pochopila jsem tam sílu bitcoinu, říká šéfka Vexlu
Z pokládání zboží v Tescu přes studium skandinávských studií až do válečného Iráku a argentinských ulic. Lea Petrášová má za sebou cestu, která by vydala na dobrodružný román. Řada z míst, kde pobývala, jí pomohlo si uvědomit, že klasické finanční systémy mají mnoho chyb.
„Cestování ze mě udělalo anarchistu – čím víc jsem viděla, tím víc jsem byla přesvědčená, že systémy tak, jak je známe dnes, nejde opravit,” vysvětluje v podcastu Money Maker spoluzakladatelka aplikace Vexl, která pomáhá 15 tisícům uživatelů po světě se vzájemně propojovat a směňovat bitcoin.
Její cesta k bitcoinu začala až v roce 2017 v Iráku, kde viděla na vlastní oči, jak funguje obchod v zemi, kde stát totálně selhal. Ona sama dnes žije tak, že většinu úspor drží v bitcoinu a do klasických měn si převádí jen minimální částky na běžné výdaje. Jako příklad místa, kde dává bitcoin hluboký smysl, uvádí Afriku – největší kryptoměna tam slouží jako únikové řešení z nefunkčních finančních systémů.
Proč se vydala do Iráku v době, kdy tam ještě operoval ISIS? Jak vypadá život nomádky, která cestuje s bitcoinem místo klasických peněz? Lze podnikat s filosofií, že státy jsou problém, ne řešení? Jsou dnes lidé s bitcoinem ve větším nebezpečí? A proč Apple vyhodil Vexl z App Store?
To vše jsme s Leou Petrášovou probrali v podcastu Money Maker Leaders, kde zpovídáme top manažery českých firem.
„Nemohl jsem se už na sebe dívat.” Petr Stuchlík o dlouhé pouti Evropou i vlastní noci dlouhých nožů
Cesta z francouzského Nice do španělské Compostely je dlouhá přes dva tisíce kilometrů a zdolat ji pěšky trvá alespoň tři měsíce. Petr Stuchlík, známý český podnikatel a investor, na ni vyrazil v březnu a dokončí ji v červenci - protáhnou mu ji občasné několikadenní návraty do Prahy kvůli rodině či byznysu. Jeho poutnické postřehy na LinkedInu sledují desítky tisíc lidí.
„Cílem je zhubnout i se psychicky srovnat, doma na to nemám čas ani disciplínu,” říká v podcastu Money Maker, do kterého zavítal během své květnové návštěvy Prahy.
Stuchlík, který vybudoval a úspěšně prodal poradenskou síť Fincentrum, během rozhovoru popsal nejen detaily své výpravy a jak (ne)souvisí s fenoménem longevity, ale přiblížil i své aktuální podnikatelské aktivity. A došlo i na Donalda Trumpa a Harvard, kde před lety studoval.
🎧 Poslechněte si celý rozhovor s Petrem Stuchlíkem v podcastu Money Maker.
Proč už Nvidia není drahá, proč letí dluhopisy a má Musk problém? Investoři radí, jak číst trh
Ještě před pár týdny byli za nejlepší parťáky, jejich mocenská romance ale zhořkla a explodovala – Donald Trump a Elon Musk se rozešli. A ve zlém. Hodně ve zlém. Kdo z nich může v tomto konfliktu se zásadním přesahem do finančního světa ztratit víc? A neudobří se zase oba nejvlivnější muži světa?
I tomu se věnujeme ve třetím díle našeho investičního podcastu Money Maker Hedge, v němž vystupují ostřílení investoři Michal Semotan z J&T Investiční společnosti a Filip Kejla z Next Wealth.
Na programu debaty toho bylo ale mnohem víc. Detailně jsme probrali obchodování se státními dluhopisy a jejich investiční zákonitosti. Zkušení burziáni se také ponořili do Nvidie, která podle nich má před sebou pořád ještě skvělé růstové vyhlídky. Nebo jsme si zaspekulovali, jak by se mohlo vyvíjet dění kolem Volkswagenu.
Poslechněte si další epizodu nového podcastu Money Maker Hedge. Čtěte nás i na webu https://cc.cz, kde pro vás každý den pokrýváme témata, která hýbou Českem a světem.
Tento podcast slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství ani nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Investování na kapitálových trzích nese riziko a minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Před jakoukoli investicí si proveďte vlastní analýzu nebo se poraďte s licencovaným investičním poradcem.
Přivezl Linkin Park a říká: Nechci už křičet na lidi ani se vítat s hvězdami, baví mě role strejdy
Festival Rock for People začínal před 30 lety na stadionu v Českém Brodu pro několik stovek návštěvníků. Dnes se koná na letišti u Hradce Králové, přiláká 50 tisíc fanoušků a jeho rozpočet dosahuje 300 milionů korun.
Hostem podcastu Money Maker je zakladatel a CEO festivalu Michal Thomes, který Rock for People vede od samého začátku. V rozhovoru mluví o tom, jak funguje byznys kolem hudebních festivalů, kolik stojí přivézt hvězdy jako Linkin Park či Slipknot a jak se z malé akce stal projekt s obratem blížícím se půl miliardě korun.
Dozvíte se také, jestli uvažuje o zapojení investorů, jakou kapelu by si ještě přál přivézt do Česka – a zda někdy na festival dorazí i 100 tisíc lidí.
🎧 Poslechněte si celý rozhovor s Michalem Thomesem v podcastu Money Maker.
00:00:00 Začínáme
00:10:35 Budget 300 milionů a booking Linkin Park
00:21:01 Koordinace mezi festivaly a nejdražší kapela
00:29:53 Kapacita festivalu, cashless jako nutnost a mystery shopeři mezi stánky
00:44:22 „Ed Sheeran byl pro Hradec test.“
00:52:08 Dá se festivalem vydělat?
01:00:04 Oslava třicetin a bizarní ridery kapel
Největší polský IT příběh s československou krví: Asseco ukazuje, jak se staví globální softwarový hráč
Roční tržby softwarové skupiny Asseco přesahují 100 miliard korun, zisk má vyšší, než je obrat většiny lokálních konkurentů, s jejími akciemi se obchoduje na burze a… přesto ji v Česku zná relativně málo lidí. Polsko-slovenský holding tady ale zaměstnává stovky lidí a výrazně se angažuje ve světě digitalizace a automatizace jak firemních procesů, tak veřejné správy.
„Teď připravujeme dvě akvizice, jednu v Česku, jednu na Slovensku. Máme radost, že firmy často chodí rovnou za námi a chtějí, abychom je koupili,” říká člen představenstva celé skupiny Asseco Jozef Klein, který byl hostem nové epizody podcastu z edice Money Maker Leaders, kam si zveme elitní manažery.
V Česku stále ještě málo známý příběh vypráví společně s Vladimírem Dzurillou, bývalým vládní zmocněncem pro digitalizaci, který je členem vedení Asseca v Česku a na Slovensku.
Pusťte si celý rozhovor! Čtěte nás i na webu CC.cz, kde pro vás každý den pokrýváme témata, která hýbou Českem a světem.
00:00:00 Začínáme
00:12:52 Autonomní vozíky a Formula Systems
00:21:34 Důraz na manažerskou lokálnost
00:28:25 První „zahraniční“ firma na polské burze
00:41:25 Lobbování v Izraeli a zkušenosti ze státní správy
00:55:06 „Česko je v digitalizaci mnohem dál než Slovensko.“
01:09:25 Soukromý vs. komerční sektor
Dole bydlel brácha, nahoře jsme měli s tátou kancl. Jak Vaisovi rozjížděli rodinný stavařský byznys
Ľubomír a Jakub Vaisovi – otec a syn, kteří už téměř 20 let společně vedou developerskou skupinu EBM Group. Za tu dobu vybudovali a prodali síť center pro seniory, dnes staví prémiové rezidenční komplexy a mají v plánu projekty za 10 miliard korun.
V nové epizodě podcastu Money Maker se podělí o své zkušenosti nejen v byznysu, ale i v rodinném podnikání. Prozradí, jak to funguje mezi otcem a synem ve firmě, proč důvěra a rodinné vazby jsou klíčové, proč se přesunuli ze Slovenska do Česka a jakou roli v jejich kariéře hrál sport. Dozvíte se také, proč věří, že by lidé měli žít obklopeni krásou a jaké jsou jejich nesplněné stavební sny.
Pusťte si rozhovor se dvěma významnými postavami české developerské scény. Čtěte nás i na webu https://cc.cz, kde pro vás každý den pokrýváme témata, která hýbou Českem a světem.
00:00:00 Začínáme
00:10:54 Společný byznys a rodinné vztahy
00:26:43 Rockový klub v Košicích a slovenský marazmus
00:37:34 „Děláme krásná místa pro život.“
00:46:08 Způsoby financování projektů
00:53:55 „Na Kladně schválí projekt do dvou let, v Praze je to šest.“
01:04:50 Senior housy jako sexy byznys
01:14:16 Možná expanze do zahraničí
Tesla jako tragédie, bitcoin jako vítěz. Semotan a Kejla radí, jak číst trh s chladnou hlavou
Ostřílení investoři Michal Semotan (J&T Investiční společnost) a Filip Kejla (Next Wealth) rozebírají nejžhavější témata trhů v nové epizodě investičního podcastu Money Maker Hedge.
💸 Proč akciové trhy i bitcoin rostou navzdory geopolitickému napětí?
💸 Je optimismus na místě? Nebo je lepší zůstat opatrný?
💸 Jak dopadla výsledková sezona Applu, Alphabetu a dalších technologických gigantů?
💸 Proč je Tesla aktuálně investorskou tragédií?
💸 A jakou roli může hrát krypto v investičním portfoliu?
Poslechněte si další epizodu nového podcastu Money Maker Hedge. Čtěte nás i na webu cc.cz, kde pro vás každý den pokrýváme témata, která hýbou Českem a světem.
Syn startupista, táta investor. Pojit byznys s rodinou je risk, nám se ale vyplatil, říkají Šmídovi
Michal Šmída založil Twisto a dnes řídí fond RockawayQ. Jeho otec Petr Šmída stál u transformace českého bankovnictví a spoluzakládal jeden z prvních venture kapitálových fondů v Česku – Enern. V podcastu Money Maker poprvé otevřeně mluví o tom, jak spolu investují, co je žene dál a jak vidí budoucnost Česka i Evropy. „Neformálně tomu říkáme Šmída Invest. Víc a víc přemýšlíme o odkazu a směřování,“ říkají Šmídovi v novém dílu podcastu Money Maker.
- Jak funguje Šmída Invest?
- V čem spočívá Petrova investiční teorie tří olympiád?
- A proč jsou radši na chalupě než v Karibiku?
Pusťte si unikátní rozhovor se dvěma klíčovými postavami české startupové a investiční scény. Čtěte nás i na webu https://cc.cz, kde pro vás každý den pokrýváme témata, která hýbou Českem a světem.
00:00:00 Začínáme
00:07:35 Krysí závody a teorie tří olympiád
00:13:42 Česko – USA – Rusko – Londýn – Česko
00:18:24 „V 35 limuzína s řidičem, prostě báječný.“
00:28:22 Kouzelná Almara a začátky Twista
00:37:30 „Michal se potatil, mám k němu obdiv.“
00:46:31 Fond, zahraniční trhy a tvorba vztahů
00:51:10 „Nechceme, aby po nás zůstal jen majetek.“
1:01:22 Záchranná mise a evoluce průmyslu
1:07:15 „Lepší než lítat tryskáčem, je být spolu na chalupě.“
Šéf Novy o konci Voyo a startu Oneplay: Radikální řez byl nutný. Překvapilo nás, že jsme to utajili
Streamovací služba Voyo zažila v posledních letech velký restart – a nedávno i svůj konec. Skupina PPF a TV Nova investovaly do značky stovky milionů, udělaly z ní lovebrand… a pak ji spojily s O2TV do nové platformy Oneplay.
Mužem, který stál u znovuzrození Voya i jeho řízeného konce, je Daniel Grunt, šéf TV Nova. V premiérové epizodě nové řady podcastu Money Maker s názvem Leaders, kam si budeme zvát přední české manažery, odhaluje zákulisí celého příběhu:
Proč muselo Voyo skončit?
Jak se podařilo utajit projekt, na kterém se pracovalo přes dva roky?
Jakou roli v celém plánu měl Petr Kellner?
Kde Daniel Grunt vidí budoucnost streamovacích služeb?
A jak chce Nova dál růst, i když trh klesá?
Poslechněte si rozhovor s jedním z nejvlivnějších českých mediálních manažerů.
Kapitoly
00:00 Začínáme
05:14 Resuscitace Voya a přerod v Oneplay
10:24 „Ten název je trošku taková znouzectnost.“
16:30 Brand awareness a dražší předplatné
23:31 Sdílení hesel a nová aplikace
27:49 Nefungující aplikace a inspirace Netflixem
34:02 „Za růst Voya jsem byl po zásluze potrestán.“
39:52 StarDance, sport a živé eventy
47:39 „Z dobře zajeté korporace do garáže“
53:33 Slavná éra Nokie a její úpadek
Skupuje činžáky, má jich za miliardy a vydělává na pronájmech. Sází i na Esku, teď přidal fond
Ceny bytů ve velkých městech po covidové stagnaci znovu rychle rostou. Zároveň sílí zájem o nájemní bydlení – a právě to hraje do karet Davidu Hauerlandovi, hostu nové epizody podcastu Money Maker.
Jeho společnost Fidurock investuje do retailových parků i starších činžáků v atraktivních částech Prahy nebo Brna. Ty pak opravuje a nabízí k pronájmu nebo na prodej. V portfoliu má desítky nemovitostí, stovky bytů a transakce za miliardy korun.
V podcastu Money Maker se dozvíte:
- Proč má David Hauerland slabost pro činžovní domy?
- Jak se podle něj mění poptávka po bydlení v Česku?
- Proč už „stometrové 3+1” nejsou ideální volba?
- A jak vypadaly jeho podnikatelské začátky?
Řeč přišla i na realitní trendy, nový investiční fond Fidurocku nebo chystaný luxusní wellness resort ve Slovinsku. A nakonec i na trochu nečekané téma – sbírku veteránů.
Pusťte si nový díl Money Makeru a zjistěte, jak vypadá realitní byznys v roce 2025. 🔗 Čtěte nás i na webu https://cc.cz, kde pro vás každý den pokrýváme témata, která hýbou Českem a světem.
00:00 Od foťáku k nemovitostem
05:51 Retail parky jako dlouhodobé a bezpečné aktivum
10:06 „Na byty koukáme s dlouhodobou vizí, je nám líto je prodat.“
13:18 Proč investuje v Táboře nebo Milevsku?
16:12 „Lákají mě hotely, je v nich kreativita.“
20:22 Chystané rekonstrukce, HOP arena a láska k činžákům
25:49 Plán B, bytový fond a Eska jako magnet
32:39 „Největší oříšek? Zmanageovat nájemce.“
36:42 Obsah fondu, investiční strategie a vinařství ve Slovinsku
42:17 „Každý developer si chce postavit pomník“
46:27 Youngtimer mánie